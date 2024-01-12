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Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
09:33 12.01.2024 |
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зустрівся у Варшаві зі cпецпредставницею США з питань з питань відбудови України Пенні Пріцкер.
Як пише "Європейська правда", про повідомляє МЗС Польщі.
"Відповідаючи на інтерес американської сторони до питання протесту перевізників на кордоні, міністр послався на свій нещодавній візит до Києва, нагадавши, що в ньому також брали участь представники міністерств інфраструктури та сільського господарства", - йдеться в заяві відомства.
Згідно з повідомленням, Сікорський зазначив, що проблеми у відносинах між двома країнами вирішуються шляхом політичного та експертного діалогу, який польська влада веде на постійній основі.
Зустріч була частиною серії інтенсивних дипломатичних контактів між Польщею та США, спрямованих на зміцнення співпраці та мобілізацію ресурсів та засобів для надання військової, економічної та гуманітарної підтримки Україні, зауважує МЗС.
"Співрозмовники погодилися, що в інтересах західних країн не лише зберегти військову та фінансову допомогу Україні на нинішньому рівні, але й прагнути до її збільшення", - йдеться в заяві.
Повідомляють, що сторони відзначили, що діяльність та ініціативи міжнародних партнерів, зокрема, в межах форуму G7 та міжнародних організацій, таких як ЄС, залишаються надзвичайно важливими у процесі економічної підтримки та відновлення України.
Водночас Сікорський зауважив, що Польща також залишається активною в рамках багатосторонніх форматів, що стосуються Києва, та підкреслив, що відбудова України та перспектива її членства в Євросоюзі тісно пов'язані між собою.
Як йдеться в заяві, Пріцкер високо оцінила зусилля Польщі на підтримку України, включаючи військову та політичну допомогу, а також підкреслила "вражаючу відданість" польського суспільства та дії влади щодо надання всебічної допомоги Україні та підтримки українських біженців у Польщі.
"Своєю чергою Сікорський наголосив на вирішальному значенні військової підтримки США для України у боротьбі з російським агресором, нагадавши про безпрецедентні масштаби військової та економічної допомоги, наданої ЄС та його державами-членами", - повідомляє МЗС.
Раніше Єврокомісарка з питань транспорту Адіна Велян написала лист міністру інфраструктури Польщі Даріушу Климчаку, в якому висловила стурбованість подальшим блокуванням перевізниками пунктів перетину кордону з Україною.
Наприкінці грудня повідомляли, що в уряді України та Польщі узгодили план дій для розблокування кордону, однак повного розблокування досі не сталося.
Тим часом на вихідних було оголошено про підписання угоди між міністром сільського господарства Чеславом Секерським та представниками руху "Ошукане село", які блокували пункт пропуску в Медиці. Цей КПП зараз розблокований.
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