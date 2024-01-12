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"Недостатньо лише мати знання; їх треба вміти використовувати. Недостатньо лише хотіти; треба діяти"
Йоганн Вольфганг фон Гете
Пентагон: Достовірних доказів розкрадання американської зброї в Україні немає
09:26 12.01.2024 |
У Міністерстві оборони США прокоментували звіт генерального інспектора стосовно проблем із обліком військової допомоги Україні, зазначивши, що наразі немає достовірних доказів потрапляння американської зброї не в ті руки.
Про це на брифінгу 11 січня заявив речник Пентагону Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".
"На сьогодні немає жодних достовірних доказів потрапляння не в ті руки передової конвенційної зброї, яку США передали Україні", - сказав він.
Натомість, додав представник Міноборони США, "бачимо, як Росія постійно намагається поширювати дезінформацію про зворотнє".
"Але факт полягає в тому, що ми спостерігали за тим, як українці використовують ці спроможності на полі бою. Ми бачимо, що вони використовують їх ефективно", - додав Райдер.
Звіт генерального інспектора Міністерства оборони США, опублікований раніше, виявив, що відомство не змогло оперативно або повною мірою прозвітувати про майже 40 тисяч одиниць зброї, які призначались для допомоги Україні, починаючи з 2014 року.
Цей обсяг становить приблизно 2% від загальної суми в 50 мільярдів доларів військової допомоги, яку Україна отримала від США.
У листопаді посол США в Україні Бріджит Брінк заявила, що представники посольства, які стежать за використанням військової, гуманітарної та іншої допомоги Києву, не зафіксували випадків, коли вона спрямовувалась не за призначенням.
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