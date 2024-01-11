Україна попередньо підтвердила, що Росія почала використовувати ракети з КНДР

Генеральний прокурор Андрій Костін заявив, що попередня експертиза підтверджує використання Росією ракет із Північної Кореї під час одного з останніх обстрілів України.

Про це генпрокурор заявив в етері "Суспільного" 11 січня, повідомляє "Європейська правда".

За словами Костіна, днями українські слідчі отримали перші докази можливого використання Збройними силами РФ ракет, виготовлених у КНДР.

"Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині міста Харків ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", - оголосив він.

Генпрокурор додав, що аналогічних висновків дійшли військові експерти з міжвідомчої робочої групи в Офісі генерального прокурора, які також були на місці та робили попередній огляд та аналіз частин ракети.

"Зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт", - додав Костін, зазначивши, що експерти вивчають фрагменти боєприпасів, залишених під час останніх атак РФ на Харківщині та Одещині.

Напередодні США з майже пів сотнею країн засудили передання Північною Кореєю зброї Росії, зокрема те, що північнокорейськими ракетами на початку року завдали удару по Україні.

У Білому домі паралельно заявили, що під час нещодавніх атак проти України Росія знову запустила кілька балістичних ракет, отриманих з Північної Кореї.