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АНАЛІТИКА

Рада Україна-НАТО: союзники пообіцяли Києву зброї на «мільярди євро» у 2024 році

 

На засіданні Ради Україна-НАТО 10 січня, присвяченій останнім російським масованим обстрілам українських міст, союзники Києва окреслили плани військової підтримки на 2024 рік.

Про це йдеться в повідомленні НАТО за підсумками Ради, пише "Європейська правда".

Під час засідання члени Альянсу "рішуче засудили" ескалацію російських повітряних ударів по Україні, а також використання РФ балістичних ракет із Північної Кореї і безпілотників з Ірану, йдеться в пресрелізі.

Там також згадується про допомогу у зміцненні протиповітряної оборони, яку союзники вже оголосили на 2024 рік - від спільної закупівлі зенітних ракет для систем Patriot до систем Skynex від Німеччини й зенітних ракет від Великої Британії.

"Сьогодні члени Альянсу чітко заявили, що вони продовжать надавати Україні значну військову, економічну і гуманітарну допомогу, а багато членів Альянсу окреслили плани щодо надання додаткових можливостей на мільярди євро у 2024 році", - повідомили в НАТО.

У засіданні Ради Україна-НАТО, яке відбулось на рівні послів, брали участь представники Швеції, командувач Повітряних сил України Микола Олещук і заступник міністра внутрішніх справ Олексій Сергєєв.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба раніше висловив сподівання, що після засідання Ради Україна-НАТО союзники швидко оголосять про нові зобов'язання зі зміцнення української протиповітряної оборони.
 

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