Фінансові новини
- |
- 11.01.24
- |
- 02:49
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісар зробив нову заяву щодо виробництва артснарядів для України
14:43 10.01.2024 |
ЄС все ще може досягти своєї мети щодо виробництва мільйона артилерійських снарядів до цієї весни, які потім можуть бути відправлені в Україну.
Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, пише РБК-Україна з посиланням на Politico.
"Я хочу сказати вам сьогодні тут, що ми будемо дотримуватися наших зобов'язань", - сказав він.
На його думку, досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до країн, що не входять до ЄС, і переконання, що уряди країн-членів чинять тиск на свою збройову промисловість, щоб наростити виробництво.
"Ми лише Європейська комісія", - попередив він, але підкреслив, що "абсолютно" можливо досягти мільйонної мети до березня або квітня.
Бретон також додав, що ЄС може бути на одному рівні з Росією щодо виробництва зброї протягом 18 місяців-двох років, сказавши, що для ЄС "надзвичайно важливо мати такий же потенціал".
Снаряди для України
У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.
Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.
При цьому наприкінці листопада сам Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Стефанчук достроково завершив засідання Ради після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої
|Уряд порушив закон «Про запобігання корупції», Шмигалю загрожує штраф
|Рада призначила Піщанську очільницею Рахункової палати
|Депутат Гончаренко став президентом Комітету з міграції та біженців ПАРЄ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Диктатура Верховної ради: як у парламенті виводять на міжнародний рівень боротьбу з опозицією
|Питання про відкликання Безуглої буде винесено на розгляд Ради тільки після рішення погоджувальної ради - Стефанчук
|Укроборонпром домовився про партнерство із чотирма литовськими оборонними компаніями
|Рада Україна-НАТО: союзники пообіцяли Києву зброї на «мільярди євро» у 2024 році
|ЄС зробив крок до виділення макрофіну Україні
|Тиску на Україну з метою заморозити війну поки що немає - Зеленський
|Стефанчук достроково завершив засідання Ради після того, як нардепи заблокували трибуну з вимогою розглянути питання про відкликання Безуглої
Бізнес
|AMD представила чип Ryzen 7 8700G з графікою Radeon 780M RDNA 3 – конкурентом NVIDIA GTX 1650
|AMD Ryzen 7 5700X3D для AM4 вийде 31 січня – майже аналог хітового 5800X3D (і на $100 дешевше)
|Складність біткоїн-майнінгу оновила історичний максимум
|AMD Radeon RX 7600 XT з 16 ГБ пам’яті вийде 24 січня за ціною $329
|NVIDIA анонсувала відеокарти GeForce RTX 40 Super: RTX 4080S за $999, RTX 4070 TiS за $799 та RTX 4070S за $599
|У США запустили на Місяць перший приватний посадковий модуль
|LG привезла на CES 2024 «перший у світі бездротовий прозорий OLED-телевізор»