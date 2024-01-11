Єврокомісар зробив нову заяву щодо виробництва артснарядів для України

ЄС все ще може досягти своєї мети щодо виробництва мільйона артилерійських снарядів до цієї весни, які потім можуть бути відправлені в Україну.

Про це заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку ЄС Тьєррі Бретон, пише РБК-Україна з посиланням на Politico.

"Я хочу сказати вам сьогодні тут, що ми будемо дотримуватися наших зобов'язань", - сказав він.

На його думку, досягнення цієї мети вимагатиме скорочення експорту до країн, що не входять до ЄС, і переконання, що уряди країн-членів чинять тиск на свою збройову промисловість, щоб наростити виробництво.

"Ми лише Європейська комісія", - попередив він, але підкреслив, що "абсолютно" можливо досягти мільйонної мети до березня або квітня.

Бретон також додав, що ЄС може бути на одному рівні з Росією щодо виробництва зброї протягом 18 місяців-двох років, сказавши, що для ЄС "надзвичайно важливо мати такий же потенціал".

Снаряди для України

У березні 2023 року міністри оборони та закордонних справ ЄС погодили план із спільної закупівлі боєприпасів. Він передбачає надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців. Зокрема, мова йшла про сім країн.

Але вже в листопаді ЄС поінформував членів, що навряд чи зможе передати Україні обіцяний 1 млн артснарядів. Цей план повинні виконати до березня 2024 року.

При цьому наприкінці листопада сам Бретон, наводячи статистичні дані, заявляв, що до весни 2024 року виробничий потенціал оборонних підприємств у ЄС складе більше мільйона артилерійських снарядів. Але для передачі боєприпасів Україні потрібне відповідне рішення, якого поки що немає.