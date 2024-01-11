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АНАЛІТИКА

Рада розгляне посилення мобілізації 11 січня

13:55 10.01.2024 |

Політика

 

Верховна Рада України розпочне розгляд законопроєкту щодо посилення мобілізації в першому читанні 11 січня.

Про це оголосив голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на засіданні в середу, 10 січня, повідомляють у Telegram народні депутати Ярослав Железняк (фракція "Голос") і Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність)".

Железняк зазначив, що урядовий законопроєкт розглядатимуть з пропозиціями парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, а Гончаренко - що документ ще доопрацюють до другого читання.

Документ зазнає суттєвих змін

Напередодні голова оборонного Олександр Завітневич ("Слуга народу") запевнив, що законопроєкт про мобілізацію зазнає суттєвих змін під час розгляду в парламенті. За його словами, основним завданням комітету був пошук балансу між конституційними правами громадян та запропонованими в законопроєкті заходами для вирішення завдань мобілізації.

Його заступник Єгор Чернєв ("Слуга народу") запевнив, що фінальний текст закону не міститиме жодних антиконституційних норм.

Відео на тему:
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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