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Вагання мають припинитись, - лідер німецької опозиції закликав передати Україні ракети Taurus
08:59 10.01.2024 |
Лідер опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Німеччини Фрідріх Мерц закликав канцлера Олафа Шольца не зволікати з поставками крилатих ракет Taurus Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Rheinische Post.
"Вагання щодо постачання крилатих ракет Taurus мають припинитися. Шольц повинен нарешті відмовитися від своєї стриманості в цьому питанні. Це надзвичайно допомогло б Україні", - заявив Мерц.
Він також прокоментував заклик німецького канцела до союзників активізувати свої зусилля для допомоги Україні. Лідер ХДС зазначив, що це "хороший меседж", але це має стосуватися і самої Німеччини.
Ракети Taurus для України
У жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини не має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.
The Wall Street Journal писало, що Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх спеціалістів до України.
Однак в Німеччині зростає тиск на канцлера Олафа Шольца з метою змусити його поставити ракети Taurus Україні. Зокрема, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер заявив, що Taurus дали б Україні можливість відбитися від постійних атак безпілотників і ракет.
Також експрезидент Німеччини Йоахім Гаук розкритикував позицію уряду щодо поставок Україні далекобійних ракет Taurus. Він вважає, що Бундесвер повинен надати їх нашій держави без жодних "але".
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