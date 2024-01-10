Розділення України потрапило до 10 глобальних ризиків 2024 року журналу The Time

Журнал The Time оприлюднив "Топ-10 глобальних ризиків на 2024 рік". Третю сходинку в переліку зайняв прогноз імовірного розділу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журнал The Time.

У пункті 3 "Розділена Україна" видання назвало історичною поразкою вторгнення Росії в Україну та констатувало посилення НАТО новими членами - Фінляндією та Швецією.

Крім того, зазначені початок процедури вступу України до ЄС, запроваджені 11 раундів санкцій проти Росії та наближення нових обмежень, заморожування половини її суверенних активів, а також плани скерувати ці кошти на відновлення України. Також зазначається, що Європа більше не купує російські енергоносії.

"Цього року Україна буде де-факто розділена, і Росія тепер має ініціативу на полі бою та матеріальну перевагу. 2024 рік є переломним моментом у війні: якщо Україна не вирішить свої кадрові проблеми, не збільшить виробництво зброї та найближчим часом не розробить реалістичну військову стратегію, її територіальні втрати можуть виявитися постійними і навіть можуть розширитися", - йдеться у публікації.

Зазначається, що Київ сильно постраждав від зменшення політичної та матеріальної підтримки Сполучених Штатів, а перспективи європейської допомоги лише трохи кращі. Зазначається, що Україна відчайдушно потребує додаткових військ.

З усіх цих причин, вважають у The Time, цього року Київ піде на більші військові ризики, включно з ударами по більшій кількості цілей у Росії, що спровокує безпрецедентну відповідь агресора та може втягнути у конфлікт країни НАТО.

Інші глобальні ризики

Серед інших глобальних ризиків The Time на 2024 рік, зазначені:

* Криза та розкол у США через президентські вибори та можливість перемоги Трампа;

* Розширення бойових дій на Близькому Сході;

* Вихід штучного інтелекту з-під контролю;

* Країни-ізгої: Росія, Північна Корея та Іран посилюватимуть можливості одна одної та діятимуть все більш скоординованими та руйнівними способами на глобальній арені;

* Економіка Китаю не відновиться;

* Боротьба за корисні копалини;

* Глобальна інфляція, що почалася у 2021;

* Екстремальні погодні явища, що спричинять відсутність продовольчої безпеки, посилять нестачу води, порушать логістику, розповсюдять хвороби та сприятимуть міграції та політичній нестабільності;

* Невизначеність та втрати для компаній та корпорацій.