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США і Південна Корея обговорили допомогу Україні
08:50 10.01.2024 |
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван обговорив із південнокорейським колегою Чан Ходжіном посилення співпраці між КНДР та Росією і подальші кроки для підтримки України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.
Посадовці засудили передачу КНДР балістичних ракет Росії та використання Москвою цих ракет проти України. Вони зазначили, що передача та застосування цієї зброї збільшує страждання українського народу, порушує численні резолюції Ради Безпеки ООН, підриває глобальний режим нерозповсюдження та має значні наслідки для безпеки Європи, Корейського півострова та Індо-Тихоокеанського регіону.
Сполучені Штати Америки і Південна Корея зобов'язалися продовжувати тісну співпрацю для підтримки України та українського народу. Також вони домовилися підтримувати тісну співпрацю щодо спільних викликів безпеці для зміцнення миру в Індо-Тихоокеанському регіоні та по всьому світу.
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