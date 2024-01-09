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АНАЛІТИКА

Зеленський поїде на форум в Давос - Бренде

 

Президент України Володимир Зеленський особисто візьме участь у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі наступного тижня, повідомив у вівторок, 9 січня, президент форуму Берге Бренде.

В офісі українського президента поки що не прокоментували цей анонс.

Очікується, що у неділю, 14 січня, в переддень офіційного відкриття щорічного з'їзду лідерів політики, бізнесу і фінансів, на швейцарському курорті відбудеться присвячена Україні зустріч радників з питань безпеки і високопоставлених чиновників з близько 70 країн світу. Як повідомляє агенція dpa, ця зустріч стане четвертою в серії обговорень так званої "формули миру", яку пропонує міжнародному співтовариству глава української держави.

"Формула миру" - про що ідеться

Офіс Зеленського за допомогою іноземних партнерів влаштовує презентації "формули миру" від листопада 2022 року. План Києва складається з 10 пунктів, серед яких - ядерна та радіаційна, продовольча, енергетична безпеки, звільнення всіх полонених і депортованих осіб, відновлення територіальної цілісності України та світового порядку, виведення російських військ і припинення бойових дій, притягнення до відповідальності РФ за воєнні злочини в Україні, захист природи, гарантії безпеки для України та фіксація закінчення війни. Представників РФ на такі зустрічі ніколои не запрошують.

В грудні, анонсуючи зустріч безпекових радників у Давосі, Зеленський пообіцяв, що за нею слідуватиме обговорення на рівні лідерів держав.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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