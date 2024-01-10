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АНАЛІТИКА

Геращенко подала позов до суду на Стефанчука за бездіяльність

23:27 09.01.2024 |

Політика

 

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко подала позов до Київського адміністративного суду на протиправну бездіяльність голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, через рішення якого вона не змогла взяти участь у низці заходів за кордоном, пов'язаних із її парламентською діяльністю.

"Мій позов щодо протиправної бездіяльності спікера, який зірвав мою участь в спостережній місії ПА ОБСЄ на парламентських виборах в Польщі, участь в осінній Асамблеї ОБСЄ та політасамблеї ЕРР (European People's Party - ІФ-У)", - повідомила Геращенко у вівторок у своєму телеграм-каналі.

Як випливає з фотоскану позову, його зареєстровано в Київському адмінсуді у вівторок.

За словами Геращенко, такі позови цього тижня подадуть до суду її колеги з фракції.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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