Геращенко подала позов до суду на Стефанчука за бездіяльність

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко подала позов до Київського адміністративного суду на протиправну бездіяльність голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, через рішення якого вона не змогла взяти участь у низці заходів за кордоном, пов'язаних із її парламентською діяльністю.

"Мій позов щодо протиправної бездіяльності спікера, який зірвав мою участь в спостережній місії ПА ОБСЄ на парламентських виборах в Польщі, участь в осінній Асамблеї ОБСЄ та політасамблеї ЕРР (European People's Party - ІФ-У)", - повідомила Геращенко у вівторок у своєму телеграм-каналі.

Як випливає з фотоскану позову, його зареєстровано в Київському адмінсуді у вівторок.

За словами Геращенко, такі позови цього тижня подадуть до суду її колеги з фракції.