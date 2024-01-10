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Британія розкрила ефективність пускових ASRAAM в Україні
23:04 09.01.2024 |
Британська мобільна система протиповітряної оборони, яка використовує ракети ASRAAM, продемонструвала в Україні успішні результати.
У міністерві оборони Великої Британії розповіли, що показник успішного ураження деяких російських повітряних цілей сягає 90%.
Спільна група міноборони Британії та компанія MBDA у короткий термін підготувала систему, випробувала її та навчила українські екіпажі.
Ця система протиповітряної оборони, яка встановлена на шасі SupaCat, особливо ефективна проти цілей ближньої дії.
«Ці системи довели свою високу ефективність. Українські оператори стали досвідченими у їх використанні та попросили більше ракет для захисту своєї країни», - розповіли у міністерстві.
Ракета ASRAAM має систему самонаведення з великим відхиленням від лінії візування, яка допомагає їй захоплювати теплову сигнатуру цілі та уражати її під різними кутами.
Ця можливість дозволяє ракеті від MBDA виявляти, відстежувати та уражати навіть цілі, що знаходяться не безпосередньо перед нею.
У конфігурації наземного базування дальність дії ракети, ймовірно, зменшилася.
Ця система є одним із двох швидко імпровізованих британських проєктів для України, в яких ракета монтується на наземну пускову.
«Проєкт ASRAAM продемонстрував кращу британську інженерну винахідливість і гнучкість та британської промисловості у швидкій доставці дуже ефективних, але недорогих рішень на передову для задоволення невідкладних потреб», - зазначили у Великій Британії.
Нагадаємо, у січні цього року міноборони Сполученого Королівства погодило передачу Україні нової партії ракет до систем протиповітряної оборони.
Додаткова кількість зенітних ракет має допомогти забезпечити кращі можливості у знищенні російських безпілотників та ракет.
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