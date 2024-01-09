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АНАЛІТИКА

Для військових ЗСУ законтрактували турелі «ШаБля»

20:03 09.01.2024 |

Політика

Для військових ЗСУ законтрактували турелі «ШаБля»

 

В Україні вперше для військових законтрактували нові роботизовані турелі «ШаБля».

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Куленепробивна автоматизована система під кулемети «ШaБля» допомагає бійцям дистанційно ввести вогонь.

Саме завдяки дистанційній роботі турель зберігає життя та здоровʼя кулеметників.

«Це інновація і приклад зброї сучасної війни. Розробка перейшла зі стартапу в сталий проєкт, який контрактує держава», - розповів Михайло Федоров.

Вперше міноборони України допустило до експлуатації перший дистанційно-керований бойовий модуль «ШаБля» у вересні минулого року.


Ця турель може бути оснащена різною зброєю та встановлюватися на техніку.

Систему можуть застосовувати для:

* ведення розвідки з метою виявлення цілей;
* ураження живої сили противника;
* для боротьби з легкоброньованою технікою;
* для боротьби вогневими позиціями ворога.

Модуль навіть можна озброювати автоматичним гранатометом чи іншою зброєю.

Комплекс забезпечує дистанційне ураження ворога на відстані до 2 км.

Турель оснащена відеокамерою та тепловізором. Завдяки засобам виявлення і спостереження та дистанційному керуванню оператори можуть вести вогонь з модуля, перебуваючи в безпечному місці.
За матеріалами: Мілітарний
 

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