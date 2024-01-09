Українці дивляться у майбутнє зі стриманим оптимізмом

Кількість українців, які вважають, що наступний рік буде вдалим на 17,7% перевищує кількість тих, хто вважає наступний рік не вдалим. В той час, як минулий рік оцінюють як більш вдалий лише на 1,7% більше за тих, хто оцінює його як більш невдалий. Такі дані соціологічного дослідження, проведеного компанією «Active Group» 30 грудня 2023 р. за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology».

Відповідаючи на запитання «В яких напрямках українська влада в 2023 році працювала найкраще?», найвищу оцінку отримало залучення міжнародної економічної підтримки, яке вказали 44,5% респондентів. На другому місці опинилось залучення міжнародної політичної підтримки, яке назвало 33,5% опитаних. Замикає трійку найуспішніших напрямків роботи української влади «Залучення міжнародної військової підтримки», яке назвали 32,7% опитаних. Трійка напрямків роботи влади, яку респонденти називали найменше - «Забезпечення безпеки громадян на підконтрольній території» (5,3%), забезпечення підтримки соціально-незахищених верств населення (5,0%) та забезпечення прав і свобод громадян на підконтрольній території (1,4%).

Далі респондентів просили відповісти на запитання, на скільки вони довіряють наступним політикам. З'ясувалось, що Володимир Зеленський має найвищий показник довіри серед опитаних. Так кількість тих, хто довіряє Зеленському (повністю або частково) на 48,9% перевищила кількість тих, хто не довіряє йому. На другому місці з запропонованого переліку - Михайло Федоров, який також має позитивний баланс довіри, становлячи 24,1%. Кількість тих, хто довіряє Віталію Кличку, лише на 1,9% менша, ніж тих, хто йому не довіряє. Решта політиків із запропонованого списку (Дмитро Разумков, Володимир Гройсман, Олег Тягнибок, Олег Ляшко, Олексій Арестович, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко) мають негативний баланс довіри-недовіри, з відсотками від -20,5% до -76,6%.

Таким чином, лідери довіри - це Володимир Зеленський та Михайло Федоров, яким довіряють (частково або повністю) 71,3% і 56,1% відповідно. А лідери недовіри - Петро Порошенко і Юлія Тимошенко, яким не довіряють (частково або повністю) 75,7% та 84,1% відповідно.

Також респонденти оцінювали корисність роботи трійки найбільш політиків - Володимира Зеленського, Петра Порошенка та Юлії Тимошенко Володимир Зеленський отримав найвищий показник. 20,9% респондентів вважають його діяльність «виключно корисною», а 38,1% - «більше корисною». Загальний баланс корисності-шкідливості для Зеленського становить 31,5%.

Петро Порошенко має значно більш негативне сприйняття. Тільки 5,0% опитаних вважають його діяльність «виключно корисною», а 15,3% - «більше корисною». Натомість, 22,5% вважають його діяльність «більше шкідливою», а 47,5% - «виключно шкідливою». Його загальний баланс становить -49,7%.

Юлія Тимошенко також має переважно негативні оцінки. Лише 1,7% респондентів вважають її діяльність «виключно корисною», а 5,9% - «більше корисною». Проте, 29,4% вважають її діяльність «більше шкідливою», а 34,7% - «виключно шкідливою». Загальний баланс корисності-шкідливості для Тимошенко становить -56,5%.

Відповідаючи на пару запитань «Хто з цих політиків зробив найбільше/найменше для розвитку України?». Позитивний баланс відповідей отримали лише Володимир Зеленський (48,4%) та Михайло Федоров (9,8%). Решта політиків отримали негативний баланс. Найгіршими виявились Олег Ляшко, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко з результатами відповідно -38,4%, -39,0% та -45,3%.

Далі респондентів попросили назвати як вони оцінюють відкритість політиків до людей, їхню здатність представляти Україну на міжнародній арені, моральні та професійні якості.

Відкритість до людей:

Володимир Зеленський вважається найбільш відкритим (45,2%), але 14,5% вважають його найменш відкритим, з різницею 30,7%.

Віталій Кличко має позитивний баланс (10,6% проти 8,7%), з різницею 1,9%.

Юлія Тимошенко має найгірший баланс (-27,4%), з 2,1% проти 29,5%.

Представлення України на міжнародній арені:

Володимир Зеленський лідирує (56,7% проти 11,7%), з різницею 45,0%.

Михайло Федоров має позитивний баланс (10,3% проти 4,3%), з різницею 6,0%.

Петро Порошенко має значний негативний баланс (-29,0%), з 9,0% проти 38,0%.

Моральні якості:

Володимир Зеленський також лідирує (44,2% проти 13,4%), з різницею 30,8%.

Михайло Федоров має позитивний баланс (11,3% проти 4,7%), з різницею 6,6%.

Юлія Тимошенко має найгірший баланс (-37,4%), з 2,5% проти 39,9%.

Професійні якості:

Володимир Зеленський знову лідирує (40,4% проти 15,0%), з різницею 25,4%.

Михайло Федоров має позитивний баланс (16,8% проти 4,4%), з різницею 12,4%.

Юлія Тимошенко має значний негативний баланс (-31,7%), з 5,0% проти 36,7%.

Сумуючи оцінки за окремими якостями, можна зробити висновок, що найбільш позитивно з зазначеного переліку сприймаються Володимир Зеленський з середнім показником 48,4% та Михайло Федоров з показником 13,1%. Найбільш негативно - Петро Порошенко, середній показник негативних оцінок якого складає 38,4% та Юлія Тимошенко з середнім показником негативних оцінок у 37,6%.

Дослідження здійснено компанією «Active Group» за допомогою онлайн-панелі «SunFlower Sociology». Метод: самозаповнення анкет громадянами України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 анкет (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 30 грудня 2023 р. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2,2% (для результатів близьких до 50% при довірчій імовірності 0,95).

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