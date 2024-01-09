Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іспанія передасть Україні два медичні бронеавтомобілі

 

Іспанія передасть Україні два медичні бронеавтомобілі для надання медичної допомоги та евакуації пацієнтів, повідомляє Іспанське агентство з міжнародного співробітництва з метою розвитку (AECID).

"Гуманітарна допомога Іспанії для України за останні два роки перевищила 466 млн євро, що є найбільшим заходом реагування на надзвичайну ситуацію для однієї країни", - ідеться в повідомленні в AECID.

Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес оглянув медичні броньовані швидкої допомоги, які будуть передані Україні.

"Іспанія продовжуватиме підтримувати Україну в її захисті миру та свободи стільки, скільки буде потрібно", - написав глава МЗС у Х (Twitter).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Іспанія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,2253
  0,0333
 0,09
EUR
 1
 41,8185
  0,0212
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:19
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4479  0,08 0,22 39,2792  0,09 0,22
EUR 42,1104  0,08 0,19 43,1242  0,14 0,32

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2600  0,13 0,33 38,2900  0,14 0,37
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес