Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Білий дім обговорив із оборонною промисловістю США виробництво зброї для України

 

Представники дванадцяти провідних американських оборонних компаній провели зустріч із співробітниками Адміністрації президента США, щоб обговорити перспективи виробництва зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Неназвані представники Білого дому повідомили, що у зустрічі взяли участь керівники компаній, які представляють різні напрямки американського військово-промислового комплексу.

Зазначається, що радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван скликав зустріч, щоб домогтися "відновлення акценту на наданні допомоги Україні та подолання низки ключових технологічних проблем, які вони визначили як такі, що стримують її прогрес і динаміку на полі бою".

Серед учасників були менеджери компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, які переважно спеціалізуються на оборонних комп'ютерних системах, а також Fortem та Skydio, які займаються дронами та боротьбою з ними.

Учасники зустрічі обговорювали, як Вашингтон може надати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, йшлося про технології розмінування, безпілотників і системи для боротьби з російськими дронами.

Джерела Білого дому зазначають, що США таким чином намагається розширити доступ України до найсучасніших американських технологій. Американські чиновники також підтвердили, що компанії, які представлені на зустрічі, вже безпосередньо працюють з українським урядом.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1920
  0,1145
 0,30
EUR
 1
 41,7973
  0,2243
 0,54

Курс обміну валют на сьогодні, 09:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,4500  0,09 0,22 39,2553  0,06 0,16
EUR 42,1395  0,11 0,26 43,1095  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,05 0,14 38,1500  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес