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Білий дім обговорив із оборонною промисловістю США виробництво зброї для України
09:06 09.01.2024 |
Представники дванадцяти провідних американських оборонних компаній провели зустріч із співробітниками Адміністрації президента США, щоб обговорити перспективи виробництва зброї для України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Неназвані представники Білого дому повідомили, що у зустрічі взяли участь керівники компаній, які представляють різні напрямки американського військово-промислового комплексу.
Зазначається, що радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван скликав зустріч, щоб домогтися "відновлення акценту на наданні допомоги Україні та подолання низки ключових технологічних проблем, які вони визначили як такі, що стримують її прогрес і динаміку на полі бою".
Серед учасників були менеджери компаній Palantir Technologies та Anduril Industries, які переважно спеціалізуються на оборонних комп'ютерних системах, а також Fortem та Skydio, які займаються дронами та боротьбою з ними.
Учасники зустрічі обговорювали, як Вашингтон може надати Україні додаткову військову допомогу. Зокрема, йшлося про технології розмінування, безпілотників і системи для боротьби з російськими дронами.
Джерела Білого дому зазначають, що США таким чином намагається розширити доступ України до найсучасніших американських технологій. Американські чиновники також підтвердили, що компанії, які представлені на зустрічі, вже безпосередньо працюють з українським урядом.
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