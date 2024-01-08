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АНАЛІТИКА

Умєров про викриття схем у Міноборони: будуть ще новини

22:49 08.01.2024 |

Політика

 

В Україні очікується більше новин про затримання та кримінальні справи щодо схем у Міністерстві оборони. Над цим активно працюють у відомстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.

За його словами, зміни у Міністерстві оборони будуть помітні дедалі частіше. Наразі очищення системи від недоброчесних учасників є одним з пріоритетів відомства. Над цим працюють спільно з правоохоронними органами.

Умєров наголосив, що на повну запрацював внутрішній аудит Міністерства оборони та оновлена генеральна інспекція Міноборони.

"Вони вже виявили багато порушень - за останні 4 місяці більш ніж на 10 мільярдів порушень, вчинених раніше. Жорстко реагуємо на всі випадки. Тісно співпрацюємо з правоохоронцями та спеціальними службами", - додав глава Міноборони.

Він нагадав, що у грудні СБУ разом з Міноборони ліквідували схему на закупівлі боєприпасів для ЗСУ на майже півтора мільярда гривень.

"Це те, про що ми можемо говорити публічно. Далі будуть ще новини", - пообіцяв Умєров.

Також відомство працюватиме над системним вирішенням проблеми - шляхом впровадження закупівель за стандартами НАТО. Це роблять з урахуванням того, щоб не зашкодити безперервним постачанням зброї та тилового майна ЗСУ.

Міністр нагадав, що нещодавно було презентовано роботу першої спеціальної агенції - "Державного оператора тилу" - яка закуповуватиме тилове майно, зокрема їжу, одяг, пальне. Також відбувається кадрове перезавантаження "Агенції оборонних закупівель", вона спеціалізується на закупівлі зброї.

"Є вже конкретні результати. За чотири місяці вдалося заощадити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн. Це орієнтовно 20% від запланованої суми закупівель", - розповів Умеров.

Крім того, вперше Міноборони придбало 50 тисяч комплектів жіночої форми, 100 тисяч електричних грілок, 15 тисяч активних навушників. На постачанні навушників вдалося зекономити 11,7 млн грн.

Скандали в Міноборони

Нагадаємо, минулого року було кілька гучних скандалів, які стосувалися закупівлі продуктів для ЗСУ. Зокрема, виявилося, що продукти для військових купували за завищеною ціною.

Також нещодавно у Міноборони ліквідували схему придбання артилерійських снарядів для ЗСУ на майже 1,5 мільярда гривень.

До організації схеми, ймовірно, причетний керівник одного з Головних управлінь Міноборони.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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