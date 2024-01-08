Ще одна схема розкрадання коштів на харчах для військових: Полковника ЗСУ підозрюють в отриманні «відкатів» на 170 мільйонів

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує схему отримання хабарів на 170 мільйонів гривень від постачальника продовольства для ЗСУ групи компаній "Військсервіс-волонтер".

Організатором схеми ДБР вважає начальника Центрального управління продовольчого забезпечення тилу Командування сил логістики ЗСУ полковника Олександра Козловського, пишуть Наші гроші із посиланням на матеріали кримінального провадження від 24 квітня 2023 року.

За даними слідства, на початку 2022 року Козловський та його підлеглий начальник відділу забезпечення разом з іншими поки що невстановленими військовослужбовцями організували злочинну групу.

Окрім військовослужбовців до неї входили батьки дружини Козловського (ФОП Гладюк І.І. і ФОП Гладюк Л.Б.), а також компанії "Армісет", "Ректан", "Архімагір", "Військсервіс-Волонтер" (монополіст на харчових підрядах Міноборони в 2017-2019 роках), "Ресурс-Сервіс КМ" та "Еко Трейд Юкрейн" (засновником цієї фірми у 2022 році була дружина Козловського Оксана, у подальшому фірму переписали на Тетяну Бубенок).

Організатори схеми блокували подання позовів від Міноборони до постачальників за зрив строків постачання продовольства, та розгляд скарг на неякісні продукти від військових частин. Крім того, постачальникам дозволяли створювали видимість забезпечення військових комплектами продуктів - вони отримували гроші за нібито виконані послуги, але частина продуктів харчування так і не була поставлена.

За даними слідства, вже під час вторгнення, з 16 березня 2022 року по 13 червня 2023 року фірми "Армісет", "Ректан", "Архімагір", "Військсервіс-Волонтер", "Ресурс-Сервіс КМ" отримували гроші від Міноборони і у подальшому перераховували частину з них фірмі дружини Козловського "Еко трейд Україна" (113 млн грн), тестю (56 млн грн) і тещі Козловського (2 млн грн).

Загалом слідчим вдалось встановити, що родичам Козловського постачальники харчів для ЗСУ перерахували 172 млн грн. У подальшому ці гроші були або зняті з рахунків, або у банкоматах міста Хмельницький. Зокрема 14 млн грн зняла особисто дружина Козловського.

Водночас у 2023 році Козловський придбав Toyota Corolla Cross Hibrid за 1,41 млн грн. Автівку зареєстрували на його доньку, студентку Військового інституту КНУ ім.Шевченка, яка за увесь час отримала лише 378 тисяч гривень доходів.

Крім того, у березні 2023 року Козловський ймовірно придбав квартиру у Києві по вул. Композитора Мейтуса, 4а площею 158 квадратних метрів за 5,85 млн грн (оціночна вартість 8,34 млн грн), в якій і проживає. Її оздоблюють меблями, що купують за гроші з банківської картки тестя Гладюка. При цьому офіційно квартиру оформили на В.В. Червінського, який служить на продовольчому складі Сил логістики у Вінницькій області. За даними слідтства, офіційно Червінський з 1999 по 2023 роки заробив лише 1,95 млн грн.

Також влітку 2023 року Козловський ймовірно придбав 47 земельних ділянок на території Київської, Хмельницької, Вінницької, Черкаської, Житомирської, Полтавської областей. Їхня загальна вартість становить 7,71 млн грн, а права власності зареєстрували на тещу і тестя фігуранта.

Слідство також вважає, що вищезгадана Тетяна Бубенок, на яку зараз записано колишню фірму дружини Козловського "Еко трейд Юкрейн", також "супроводжує та фактично здійснює діяльність" не тільки цієї фірми, але й ФОПів тестя і тещі.

Окрім цього вона займається справами ТОВ "Тандем трейдинг", телефон цієї фірми є власним номером Бубенок. Директор цієї фірми Кондратюк, за даними слідства, є товаришем Козловського і отримує зарплату за основним місцем роботи у 55 управління начальника робіт Міноборони.

За останні два роки "Тандем трейдінг" отримав від "Еко трейд Юкрейн" та тестя Козловського 14 млн грн. У листопаді 2023 року фірма перемогла у конкурсі з приватизації єдиного майнового комплексу Хмельницького державного експериментального протезно-ортопедичного підприємств, запропонувавши за нього 32 млн грн.

Але за рішенням Печерського райсуду від 27 листопада майно протезного заводу у Хмельницькому було заарештовано через вищеописане кримінальне провадження, а результати приватизаційного аукціону скасовано.

Також у судовому реєстрі є рішення про арешт рахунків "Еко трейд Юкрейн","Тандем трейдінг", ФОПів тестя і тещі Козловського, також арешт вищезгаданих земельних ділянок, квартири та Toyota Corolla.

Це перші подробиці цієї справи у відкритих джерелах. У вересні УП із посиланням на джерела повідомила, що СБУ і Нацполіція провели обшуки у Козловського.

У листопаді ДБР повідомило про викриття військовослужбовців та працівників військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями та продавали у магазинах, ресторанах та базарах частину продуктів, призначених для бійців. Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових.

"Залишок" продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував "порожні" накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась. А на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем. Тоді слідчі повідомляли, що отримали докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.