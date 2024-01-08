ДБР: Міноборони у 2022 році купило 50 000 неякісних бронежилетів для армії

Експосадовцям Міноборони повідомлено про підозри в розтраті майже мільярда гривень на закупівлях бронежилетів, інформує Державне бюро розслідувань та Офіс генерального прокурора.

Про підозру повідомили ексзаступнику міністра оборони України, колишньому керівнику одного з Департаментів МО та колишньому начальнику управління речового забезпечення Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Їх підозрюють у перешкоджанні діяльності ЗСУ та розтраті майже 950 млн грн державних коштів (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

За даними слідства, у 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на постачання 50 000 бронежилетів.

"Продукція, згідно з висновками судово-балістичних та товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя та здоров'я наших воїнів на передовій", - заявили в ДБР.

В Офісі генпрокурора додали, що бронежилети було закуплено у компанії нерезидента, кінцевими бенефіціарними власниками якої є громадяни РФ. Унаслідок закупівлі неякісної продукції розмір збитків держави склав майже 950 млн грн.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі двоє з підозрюваних перебувають під вартою в межах інших кримінальних проваджень.