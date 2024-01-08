Японія надає $37 млн на системи виявлення дронів в Україні

Японія вирішила внести 37 мільйонів доларів до трастового фонду НАТО на закупівлю систем виявлення безпілотних літальних апаратів в Україні. Про це у неділю, 7 січня, під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою заявила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава, яка прибула до Києва з неанонсованим візитом.

"Японія сповнена рішучості продовжувати підтримувати Україну, щоб в Україні знову запанував мир. Японія активно просуває підтримку України. У межах нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 мільйонів доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити системи виявлення безпілотних літальних апаратів", - зазначила міністерка.

Також голова МЗС Японії засудила ракетні і дронові атаки Росії та висловила співчуття жертвам цих ударів. Камікава зазначила, що для допомоги українцям пережити сувору зиму в Україну за допомогою Японії доставили п'ять мобільних газотурбінних генераторів та сім трансформаторів.

"Сьогодні я візьму участь у церемонії передачі цього обладнання", - повідомила японська міністерка.

Також Дмитро Кулеба повідомив, що він з міністеркою скоординували кроки з підготовки до конференції з відновлення України, яка відбудеться 19 лютого 2024 року в Токіо.

"Працюємо над тим, щоб за результатами конференції японські компанії стали важливими учасниками відновлення України", - зазначив Кулеба.

Крім цього, міністри обговорили співпрацю в рамках МАГАТЕ щодо гарантування безпеки ядерних об'єктів в Україні.