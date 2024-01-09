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У Бундестазі вважають, що Україна повинна мати Taurus для ударів про цілях у РФ
09:29 08.01.2024 |
Кілька провідних представників партій Бундестагу з питань оборони висловились за надання Україні далекобійних ракет Taurus для ударів по цілях на території Росії - позиція, яку федеральний уряд раніше називав неприйнятною.
Про це йдеться в публікації видання Rheinische Post, повідомляє "Європейська правда".
На підтримку надання Україні Taurus раніше висловились речниця з питань оборони від "Зелених" Сара Нанні та експерт із зовнішньої політики опозиційного Християнсько-демократичного союзу, колишній полковник Бундесверу Родеріх Кізеветтер.
Обоє підкреслюють, що Україна повинна мати право використовувати ці далекобійні ракети, аби знищувати російські установки, з яких запускають ракети по її території.
"Найефективнішим захистом від російських авіаударів є вогонь по цілях на російській території та на окупованих територіях на сході України, звідки Росія здійснює свої атаки", - сказала Нанні, додавши, що це найкращий захист для цивільних українців і він передбачений міжнародним правом.
Кізеветтер вважає, що для таких ударів незамінними будуть німецькі крилаті ракети.
"Taurus важливий тому, що ця система дуже ефективна і може бути використана для знищення структур постачання і управління далеко за лінією фронту", - сказав він.
Політик від ХДС допустив, що за допомогою далекобійної зброї Україна може знищити Кримський міст, що унеможливить постачання російських військ через Крим, знищить Чорноморський флот і змусить російські війська капітулювати, звільнивши таким чином півострів.
Нагадаємо, після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн також закликала дати Україні ракети Taurus. Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".
Водночас в уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні.
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