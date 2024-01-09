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Постачальниця «яєць по 17 гривень» для ЗСУ купила чотири готелі в Хорватії

09:23 08.01.2024 |

Політика

Постачальниця «яєць по 17 гривень» для ЗСУ купила чотири готелі в Хорватії

 

Постачальниця харчів для військових України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у курортному місті Хорватії Спліт. Про це написав Артем Ільїн у «NV Бізнес».

Наприкінці 2023 року співрозмовник «NV Бізнес», що знайомий з роботою готельного бізнесу в Спліті, розповів, що, як мінімум, три готелі в центрі цього курортного хорватського міста отримали нову власницю з України.

«Вона сиділа в холі і активно роздавала вказівки місцевому персоналу українською мовою. Кажуть, що у неї десь біля Білої Церкви є м'ясопереробний завод», - розповів на умовах анонімності наш співрозмовник, який став свідком однієї з таких нарад. Побачивши фотографію Тетяни Глиняної, він підтвердив, що це вона.

За даними місцевого бізнес-реєстру вдалось встановити, що з осені 2023 року Глиняна стала бенефіціаром компаній «Zen Adria d.o.o.», «Pigment d.o.o.», «Mimoza d.o.o.». А у ще одній фірмі «Nazarii d.o.o.» вона стала засновницею у 2016 році (у 2022 році на деякий час її власником ставала дочка Ірина Кут. Місце реєстрації «Nazarii d.o.o.» у Брелі, скоріше за все, є місцем реєстрації особисто Тетяни Глиняної. Саме ця адреса вказана в одному з хорватських реєстрів).

Ці фірми володіють наступними готелями у Спліті:

Бутік-готель Mirari має 18 кімнат, ресторан та басейн на даху.

Готель Ora категорії 4* має 24 номери, ресторан та конгрес-центр на 50 осіб.

Бутік-готель Luxe категорії 4* має 30 номерів, ресторан, СПА-центр та конференц-кімнату на 8 осіб.

Готель Posh категорії 5* має 6 апартаментів, басейн на даху, СПА-центр.

Постачальниця «яєць по 17 гривень» для ЗСУ купила чотири готелі в Хорватії

 

Відповідно до інформації, що розміщена на сайтах агенцій нерухомості в Спліті, готелі з подібною локацією, що мають 18 і більше номерів коштують від 2,5-3 млн євро. Тобто для купівлі чотирьох готелів у центрі Спліту потрібно більше 10 млн євро.

Співрозмовники NV Бізнес кажуть, що у 2023 році в готелі Mirari була проведена реновація. Також біля нього ведуться будівельні роботи.

Тетяна Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої «білоцерківської групи», що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових. Це ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Візит», ТОВ «Укрпродакорд ВР» та ТОВ «Гранд консалт» (8,16 млрд грн у 2020-2023 роках).

Ціни харчів «Гранд консалту» в актуальних контрактах з Міноборони дуже завищені. Наприклад, в контракті, що діяв у другому півріччі 2023 року, звичайна гречка коштувала 66 гривень за кілограм. А в контракті на перші три місяці 2024 року гречка коштує 50 грн за кілограм. За даними Держстату, роздрібні ціни на гречку у цей період постійно були у півтора-два рази меншими. У липні гречка коштувала 48 грн, під кінець року ціна опустилась до 32 грн. Прямо зараз гречку можна купити у магазині Novus по 26 гривень за кілограм.

Також до складу «білоцерківської групи» відносяться інші юрособи, зареєстровані на інших фізосіб. У тому числі ТОВ «Актив компані», яке наприкінці 2022 року отримало найдорожчий підряд Міноборони вартістю 13,16 млрд грн з яйцями по 17 гривень і картоплею по 22 грн. Зараз власником цієї фірми є Олександр Дмитревич з Білої Церкви. Це бізнес-партнер онука Глиняної Назарія Березюка. Назарій нині є власником ТОВ «Міт мікс» (Узин Білоцерківського району, виробництво консервів), бенефіціаром якого раніше була сама Глиняна.

Постачальниця «яєць по 17 гривень» для ЗСУ купила чотири готелі в Хорватії

 Під час вторгнення підряди Міноборони були виведені з "Прозорро" і контрактна ціна яєць злетіла до 17 гривень за штуку. У подальшому ціни були знижені, але все рівно лишились вищими від роздрібних цін

У 2015 році Тетяна Глиняна та її Руслан Березюк фігурували у справі про хабар полковнику Нацгвардії за сприяння перемозі у тендері по консервам за 10% від суми контракту. Але тоді Глиняна взагалі не потрапила у вирок, а її зятя Руслана Березюка засудили до незначного умовного терміну.

За даними "Наших грошей", справа НАБУ по контрактам Міноборони з завищеними цінами під час війни наразі далека від завершення. Досудове розслідування може бути завершене і під кінець 2024 року.

Юрій Ніколов, «Наші гроші»
 

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