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Зеленський присвоїв нові військові звання голові СБУ та його заступнику
09:10 08.01.2024 |
Президент України Володимир Зеленський присвоїв військові звання голові Служби безпеки України Василю Малюку та його заступнику Олександру Покладу, повідомляють на сайті Офісу Президента в суботу, 6 січня.
Згідно з Указом Президента України №3/2024, присвоєно військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу - голові Служби безпеки України.
Крім того, згідно з Указом президента України №4/2024, присвоєно військове звання генерал-майора бригадному генералу Покладу Олександру Валентиновичу - заступнику Голови Служби безпеки України.
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