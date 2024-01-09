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АНАЛІТИКА

Зеленський присвоїв нові військові звання голові СБУ та його заступнику

09:10 08.01.2024 |

Політика

 

Президент України Володимир Зеленський присвоїв військові звання голові Служби безпеки України Василю Малюку та його заступнику Олександру Покладу, повідомляють на сайті Офісу Президента в суботу, 6 січня.

Згідно з Указом Президента України №3/2024, присвоєно військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Малюку Василю Васильовичу - голові Служби безпеки України.

Крім того, згідно з Указом президента України №4/2024, присвоєно військове звання генерал-майора бригадному генералу Покладу Олександру Валентиновичу - заступнику Голови Служби безпеки України.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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