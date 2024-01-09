Фінансові новини
- |
- 09.01.24
- |
- 10:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ігнат розповів, де найшвидше завершать навчання на F-16
08:41 08.01.2024 |
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.
"Давайте розділимо. Група пілотів в Британії - це випускники 2023 року. Там триватиме підготовка до пересадки на F-16 до двох років. Два роки там будуть навчатися молоді пілоти", - заявив Ігнат.
Щодо другої групи, то це пілоти, що навчаються в США. Ігнат повідомив, що за словами американців, навчання буде до кінця 2024 року.
"Можливо, когось швидше підготують, там індивідуальна програма підготовки", - додав він.
Речник також зауважив, що остання - третя група наразі навчається в Данії.
"В Данії - передова група, яку ми відправили. Там навчання вже проходить і там вже пілоти проходять польоти з інструкторами й так далі", - наголосив Ігнат.
Він зауважив, що треба дивитися різні групи, різний термін навчання в різних країнах.
"Ось різні майданчики, які ми маємо. Плюс наземний персонал ще вчиться в інших країн, крім цих трьох, які я озвучив. Що стосується Данії, то і пілоти та винищувачі прийдуть звідти найшвидше. Коли це буде? Розраховуємо на весну", - сказав Ігнат.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Офіс президента відмовився від ідеї забронювати від мобілізації чоловіків з високими зарплатами, – нардеп
ТОП-НОВИНИ
|Перше ж пленарне засідання Ради в січні розпочнеться з голосування за призначення голови Рахункової палати
|Перезавантаження БЕБ. Чому Заходу не сподобається новий план Банкової
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
|Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Самохідний ПТРК «Штурм-СМ» пройшов державні випробування
|Білий дім обговорив із оборонною промисловістю США виробництво зброї для України
|Україна підпише Любляно-Гаазьку конвенцію про співпрацю в розслідуванні міжнародних злочинів
|Канада, Швеція, Україна та Велика Британія ініціювали спір у ІКАО проти Ірану у справі про збитий 2020 року лайнер
|Катар вніс 20 мільйонів доларів у програму Grain from Ukraine
|Умєров про викриття схем у Міноборони: будуть ще новини
Бізнес
|Українсько-британський стартап із рекрутингу на основі штучного інтелекту залучив $500 тисяч інвестицій
|По $92,17 на кожного: Apple почала виплачувати компенсації за уповільнення айфонів
|LG спільно з постачальником автомобільних компонентів Magna представили модуль керування автомобілями майбутнього
|Samsung та Hyundai підписали меморандум щодо спільної розробки сервісів для розумних будинків та автомобілів
|Clicks анонсувала чохол з QWERTY-клавіатурою для iPhone 14 Pro та iPhone 15 Pro за ціною від $139
|OpenAI пропонує видавцям до $5 млн на рік — за статті, на яких навчатиметься штучний інтелект
|SpaceX звинуватили в незаконному звільненні співробітників, які критикували Ілона Маска