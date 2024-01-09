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АНАЛІТИКА

Ігнат розповів, де найшвидше завершать навчання на F-16

08:41 08.01.2024 |

Політика

 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Давайте розділимо. Група пілотів в Британії - це випускники 2023 року. Там триватиме підготовка до пересадки на F-16 до двох років. Два роки там будуть навчатися молоді пілоти", - заявив Ігнат.

Щодо другої групи, то це пілоти, що навчаються в США. Ігнат повідомив, що за словами американців, навчання буде до кінця 2024 року.

"Можливо, когось швидше підготують, там індивідуальна програма підготовки", - додав він.

Речник також зауважив, що остання - третя група наразі навчається в Данії.

"В Данії - передова група, яку ми відправили. Там навчання вже проходить і там вже пілоти проходять польоти з інструкторами й так далі", - наголосив Ігнат.

Він зауважив, що треба дивитися різні групи, різний термін навчання в різних країнах.

"Ось різні майданчики, які ми маємо. Плюс наземний персонал ще вчиться в інших країн, крім цих трьох, які я озвучив. Що стосується Данії, то і пілоти та винищувачі прийдуть звідти найшвидше. Коли це буде? Розраховуємо на весну", - сказав Ігнат.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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