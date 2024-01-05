Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

"Греція є важливим союзником НАТО, і він з нетерпінням чекає на візит, щоб поговорити про підтримку Грецією України, яка триває вже давно, фактично з самого початку конфлікту, а також про гарантування регіональної морської безпеки", - зазначив Метью Міллер.