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Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко
14:40 05.01.2024 |
Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціює відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади заступника голови, повідомив секретар комітету Роман Костенко (фракція "Голос").
"Комітет просить парламент відкликати Мар'яну Безуглу із займаної посади. Далі, згідно з законодавчою процедурою, має відбутися голосування в залі пленарних засідань", - підтвердив Костенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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