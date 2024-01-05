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АНАЛІТИКА

Комітет із нацбезпеки просить ВР відкликати Безуглу з посади заступника голови - нардеп Костенко

14:40 05.01.2024 |

Політика

 

Парламентський комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки ініціює відкликання народної депутатки Мар'яни Безуглої (фракція "Слуга народу") з посади заступника голови, повідомив секретар комітету Роман Костенко (фракція "Голос").

"Комітет просить парламент відкликати Мар'яну Безуглу із займаної посади. Далі, згідно з законодавчою процедурою, має відбутися голосування в залі пленарних засідань", - підтвердив Костенко в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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