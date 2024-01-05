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Блінкен відвідає Грецію для обговорення її підтримки України
12:49 05.01.2024 |
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Греції обговорюватиме підтримку Афінами України.
Як пише "Європейська правда", про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.
"Греція є важливим союзником НАТО, і він з нетерпінням чекає на візит, щоб поговорити про підтримку Грецією України, яка триває вже давно, фактично з самого початку конфлікту, а також про гарантування регіональної морської безпеки", - зазначив він.
Також, за словами Міллера, Блінкен обговорить з грецьким урядом інші питання, про які оголосять пізніше.
На питання, чи очікують у Держдепі від поїздки до Греції якихось конкретних результатів щодо підтримки України, він сказав, що більше про це скажуть по завершенні зустрічей.
Перед цим з'явилася інформація, що США ведуть переговори з Грецією продаж загалом 75 тисяч артилерійських снарядів зі складу збройних сил Греції в межах зусиль з поповнення українських боєприпасів.
Також, за даними ЗМІ, Німеччина зверталася до Греції із пропозицією передати Україні 100 грецьких Leopard 1A5, що зараз перебувають в експлуатації, а натомість отримати модернізовану бронетехніку.
Раніше в медіа повідомили, що грецький уряд вирішив скасувати дію контракту з РФ на обслуговування зенітно-ракетних систем комплексів Тор-М1 та Оса-АКМ, що є на озброєнні армії країни. Припускали, що їх згодом можуть передати Україні.
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