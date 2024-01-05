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НАЗК почало процедуру моніторингу способу життя президента «Енергоатому»
11:56 05.01.2024 |
Нацагентство з питань запобігання корупції розпочало процедуру моніторингу способу життя президента "Енергоатому" Петра Котіна, на тещу якого в 2023 році було записано маєток під Києвом за майже 7 млн грн.
Про проведення перевірки НАЗК йдеться в листі, який оприлюднив народний депутат Ярослав Железняк.
Перевірку розпочато на підставі звернення народних депутатів, які, своєю чергою посилалися на розслідування проєкту СХЕМИ (Радіо Свобода).
"Нацагентство з питань запобігання корупції здійснює моніторинг способу життя суб'єктів декларування на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, а також із медіа та інших відкритих джерел інформації, яка містить відомості про невідповідність рівня життя суб'єктів декларування задекларованими ними майну і доходам", - йдеться в листі.
Нагадуємо:
Журналісти проєкту "Схеми" від "Радіо Свободи" з'ясували, що 70-річна теща президента державного підприємства "НАЕК Енергоатом" Петра Котіна придбала нерухомість та землю під Києвом під час повномасштабної війни, офіційно не маючи на те власних доходів.
Влітку 2023 року родичка Котіна стала власницею двоповерхового будинку площею майже 300 квадратних метрів. Загалом будинок та земля під ним обійшлись тещі президента "Енергоатома" в 7 млн грн.
Процедура моніторингу способу життя передбачає конфіскацію набутих активів в разі, якщо їх вартість не відповідає офіційним доходам.
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