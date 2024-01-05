У Пентагоні спрогнозували, коли українці завершать навчання на F-16

Українські льотчики у Сполучених Штатах, які проходять підготовку на винищувачах F-16, як очікується, завершать її до кінця 2024 року.

Про це на брифінгу в четвер, 4 січня, заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".

Представник Міноборони США нагадав, що станом на зараз група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона.

"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (навчання. - Ред.) може тривати від п'яти до восьми місяців. Тож очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу", - додав Райдер.

Перед тим невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас.

В Аризоні українці спочатку вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Водночас курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.

Окрім США, українські пілоти проходять або будуть проходити підготовку в Румунії, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.