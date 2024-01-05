Фінансові новини
- |
- 05.01.24
- |
- 09:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Пентагоні спрогнозували, коли українці завершать навчання на F-16
09:23 05.01.2024 |
Українські льотчики у Сполучених Штатах, які проходять підготовку на винищувачах F-16, як очікується, завершать її до кінця 2024 року.
Про це на брифінгу в четвер, 4 січня, заявив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, повідомляє "Європейська правда".
Представник Міноборони США нагадав, що станом на зараз група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у штаті Аризона.
"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (навчання. - Ред.) може тривати від п'яти до восьми місяців. Тож очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу", - додав Райдер.
Перед тим невелика група українських льотчиків, які прибули до США у вересні, пройшли мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас.
В Аризоні українці спочатку вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах, а потім перейдуть до польотів на реальних літаках. Водночас курс можуть прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.
Окрім США, українські пілоти проходять або будуть проходити підготовку в Румунії, Данії, Франції та Великій Британії. У останній шестеро українців перед Різдвом завершили базову підготовку, в тому числі з вивченням англійської мови.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
|Відкуп і лотерея у мобілізації? Дикі пропозиції
|Стефанчук про тези від МЗС для нардепів перед відрядженнями: Усі, хто представляє Україну за кордоном, мають підтримувати її one voice
|Суд визнав винним та оштрафував в.о. голови Конституційного суду. Його внесуть у реєстр корупціонрерів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Пентагоні спрогнозували, коли українці завершать навчання на F-16
|Держдеп: США не надаватимуть військову підтримку Україні на рівні 2022-2023 років
|У Пентагоні заявили, що можуть виділити Україні 4,2 млрд доларів: у чому складність
|Білий дім назвав пріоритетну зброю у майбутній допомозі США Україні
|Перезавантаження БЕБ. Чому Заходу не сподобається новий план Банкової
|70% українців не вірять у ефективність петицій до Зеленського, – опитування
|Система Skynex і не тільки. Німеччина передала Україні новий пакет зброї
Бізнес
|Колишній адвокат Трампа процитував фальшиві судові справи, згенеровані штучним інтелектом
|Електромобілі екологічніші за ДВЗ лише на 30%
|Tesla вперше поступилася лідерством китайській BYD на ринку «чистих» електрокарів
|Український IT-експорт зростає другий місяць поспіль і досяг у листопаді $564 млн, проте показник нижчий, ніж минулого року
|США змусили Нідерланди скасувати постачання машин для виготовлення чипів до Китаю – Bloomberg
|Fiat представив пікап Titano
|В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки