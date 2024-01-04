70% українців не вірять у ефективність петицій до Зеленського, – опитування

Близько 70% українців не вважають дієвими петиції на сайті президента.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє рух "Чесно".

Згідно з результатами опитування, 31,3% опитаних оцінюють позитивно дієвість петицій на сайті президента, 22,2% - негативно, 20,8% - нейтрально, 25,7% - не відповіли на це запитання.

Найбільш позитивно петиції на адресу голови держави оцінюють мешканці південних (39,4%) та західних (36,5%) областей, менш позитивно до них ставляться у східних (28,5%) та центральних (27,1%) регіонах.

Негативно оцінюють дієвість петицій на сайті президента 26,2% респондентів зі сходу, 23,5% - центру, 21,3% - заходу, 12,8% - півдня.

При цьому кількість петицій на сайті президента зростає, за рік повномасштабної війни також зросла кількість петицій, які отримали максимально необхідні 25 тис. голосів. Підтримку президента здобули 19 петицій у 2021 році, у 2022 році їхня кількість зросла до 83.

Крім того, дані опитування свідчать, що 26,6% респондентів позитивно оцінюють дієвість місцевих петицій, водночас 26,2% українців вважають їх недієвими, 19,2% - оцінюють дієвість місцевих петицій нейтрально, а 28% українців не відповіли на запитання щодо ефективності таких петицій.

Опитування було проведено методом face-to-face, усього було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у 22 областях та Києві.