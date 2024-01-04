Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

70% українців не вірять у ефективність петицій до Зеленського, – опитування

23:02 04.01.2024 |

Політика

 

Близько 70% українців не вважають дієвими петиції на сайті президента.

Про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, повідомляє рух "Чесно".

Згідно з результатами опитування, 31,3% опитаних оцінюють позитивно дієвість петицій на сайті президента, 22,2% - негативно, 20,8% - нейтрально, 25,7% - не відповіли на це запитання.

Найбільш позитивно петиції на адресу голови держави оцінюють мешканці південних (39,4%) та західних (36,5%) областей, менш позитивно до них ставляться у східних (28,5%) та центральних (27,1%) регіонах.

Негативно оцінюють дієвість петицій на сайті президента 26,2% респондентів зі сходу, 23,5% - центру, 21,3% - заходу, 12,8% - півдня.

При цьому кількість петицій на сайті президента зростає, за рік повномасштабної війни також зросла кількість петицій, які отримали максимально необхідні 25 тис. голосів. Підтримку президента здобули 19 петицій у 2021 році, у 2022 році їхня кількість зросла до 83.

Крім того, дані опитування свідчать, що 26,6% респондентів позитивно оцінюють дієвість місцевих петицій, водночас 26,2% українців вважають їх недієвими, 19,2% - оцінюють дієвість місцевих петицій нейтрально, а 28% українців не відповіли на запитання щодо ефективності таких петицій.

Опитування було проведено методом face-to-face, усього було опитано 2019 респондентів віком від 18 років у 22 областях та Києві.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0412
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 41,6665
  0,0592
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2120  0,02 0,06 38,9692  0,02 0,06
EUR 41,8040  0,16 0,38 42,7656  0,17 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0150  0,12 0,31 38,0500  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес