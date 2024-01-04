Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Велика Британія передає Україні 200 ракет AIM-132 ASRAAM для системи протиповітряної оборони

Велика Британія передає Україні 200 ракет AIM-132 ASRAAM для системи протиповітряної оборони

 

Велика Британія схвалила постачання Україні нової партії ракет для системи протиповітряної оборони.

Йдеться про 200 ракет AIM-132 ASRAAM. Попри те, що це ракети класу "повітря-повітря", їх вдалося інтегрувати в спеціальну пускову установку і використовувати з землі. Перша інформація про таку систему ППО в руках ЗСУ з'явилася в серпні 2023 року. Відомо, що система заснована на базі вантажівки Supacat HMT. Вона може вражати повітряні цілі на відстані до 25 км.

Велика Британія передає Україні 200 ракет AIM-132 ASRAAM для системи протиповітряної оборони

 

Для тих, хто не в курсі

AIM-132 ASRAAM - це британська авіаційна ракета, виробництвом якої займається компанія MBDA UK. Вона має масу 88 кг, довжину 2.9 метра та діаметр 16.6 см. У польоті ракета може розвивати швидкість до 3.5 Маха (4321.8 км/год).
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0412
  0,0747
 0,20
EUR
 1
 41,6665
  0,0592
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2120  0,02 0,06 38,9692  0,02 0,06
EUR 41,8040  0,16 0,38 42,7656  0,17 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0150  0,12 0,31 38,0500  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес