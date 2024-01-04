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Велика Британія передає Україні 200 ракет AIM-132 ASRAAM для системи протиповітряної оборони
20:08 04.01.2024 |
Велика Британія схвалила постачання Україні нової партії ракет для системи протиповітряної оборони.
Йдеться про 200 ракет AIM-132 ASRAAM. Попри те, що це ракети класу "повітря-повітря", їх вдалося інтегрувати в спеціальну пускову установку і використовувати з землі. Перша інформація про таку систему ППО в руках ЗСУ з'явилася в серпні 2023 року. Відомо, що система заснована на базі вантажівки Supacat HMT. Вона може вражати повітряні цілі на відстані до 25 км.
Для тих, хто не в курсі
AIM-132 ASRAAM - це британська авіаційна ракета, виробництвом якої займається компанія MBDA UK. Вона має масу 88 кг, довжину 2.9 метра та діаметр 16.6 см. У польоті ракета може розвивати швидкість до 3.5 Маха (4321.8 км/год).
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