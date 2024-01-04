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Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна 10 січня через масовані удари РФ
11:43 04.01.2024 |
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 10 січня засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів на прохання української сторони після російських повітряних атак.
"Генеральний секретар Єнс Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних і безпілотних атак", - написав речник НАТО Ділан Вайт у Х (Твіттер).
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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