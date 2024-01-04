Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна 10 січня через масовані удари РФ

 

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає 10 січня засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів на прохання української сторони після російських повітряних атак.

"Генеральний секретар Єнс Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна в середу, 10 січня, на рівні послів на прохання України після нещодавніх російських ракетних і безпілотних атак", - написав речник НАТО Ділан Вайт у Х (Твіттер).
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1159
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 41,6073
  0,1136
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 10:46
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2120  0,02 0,06 38,9692  0,02 0,06
EUR 41,8040  0,16 0,38 42,7656  0,17 0,40

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0150  0,12 0,31 38,0500  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес