Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна 10 січня через масовані удари РФ

"Ми дуже, дуже старанно працюємо над тим, щоб кожна система, яка надається Україні, мала певний ступінь звітності. Ми можемо запевнити Конгрес та американський народ, що ця техніка використовується належним чином на полі бою", - Джон Кірбі.