Фінансові новини
- |
- 04.01.24
- |
- 10:19
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США не виявили нецільового використання військової допомоги Україні
09:15 04.01.2024 |
Сполучені Штати не виявили нецільового використання військової допомоги Україні. Уся техніка використовується на полі бою.
Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.
"Ми дуже, дуже старанно працюємо над тим, щоб кожна система, яка надається Україні, мала певний ступінь звітності. Ми можемо запевнити Конгрес та американський народ, що ця техніка використовується належним чином на полі бою", - сказав він.
Кірбі нагадав, що у Києві працюють фахівці, які займаються звітністю. "І українці розуміють нашу потребу у відповідальності. Вони поділяють це і ясно дали зрозуміти, що готові працювати з нами над заходами підзвітності для всіх систем, що надаються", - додав він.
"І ми не побачили жодних ознак якоїсь широкомасштабної корупції чи... чи зловживань з боку українських військових", - сказав Кірбі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Пахне хвойдою». «Квартал 95» потрапив у скандал через новорічний жарт про мову та переселенців
ТОП-НОВИНИ
|Найбільший обмін полоненими: в Україну повернулись 230 людей
|Розмноження хаосу. Навіщо Зеленський знову заговорив про вибори
|Деревообробники поскаржилися в Офіс президента і Кабмін на блокування роботи підприємств
|Ексгенерал СБУ Андрій Наумов вийшов з сербської в'язниці
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|США не виявили нецільового використання військової допомоги Україні
|ЄС після масованих ударів РФ: ЗСУ потрібна далекобійна зброя
|«Пахне хвойдою». «Квартал 95» потрапив у скандал через новорічний жарт про мову та переселенців
|Франція про вибухи в Бєлгороді: Росія – агресор, Україна має право на самооборону
|Порошенко розказав американцям про наслідки ракетних ударів і закликав Конгрес пришвидшити допомогу Україні
|Рада Україна-НАТО проведе термінову зустріч через атаки РФ
Бізнес
|В Brave1 розробили RunFlat ─ «броньовані колеса» для бойових пікапів, що дозволяють їхати навіть після пробиття покришки
|Річний дохід «Open AI» перевищив 1,6 мільярда доларів - The Information
|Світовий ринок чіпів у 2024 році зросте до рекордних $588 мільярдів, – прогноз
|Соцмережа X може збанкрутувати цьогоріч – прогноз FT
|Спадкоємиця імперії L'Oreal стала першою жінкою зі статком понад $100 млрд
|Xiaomi заявила, що її SU7 EV технологічніший за Tesla і перевершує Porsche
|У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок