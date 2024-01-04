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АНАЛІТИКА

США не виявили нецільового використання військової допомоги Україні

 

Сполучені Штати не виявили нецільового використання військової допомоги Україні. Уся техніка використовується на полі бою.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його брифінг.

"Ми дуже, дуже старанно працюємо над тим, щоб кожна система, яка надається Україні, мала певний ступінь звітності. Ми можемо запевнити Конгрес та американський народ, що ця техніка використовується належним чином на полі бою", - сказав він.

Кірбі нагадав, що у Києві працюють фахівці, які займаються звітністю. "І українці розуміють нашу потребу у відповідальності. Вони поділяють це і ясно дали зрозуміти, що готові працювати з нами над заходами підзвітності для всіх систем, що надаються", - додав він.

"І ми не побачили жодних ознак якоїсь широкомасштабної корупції чи... чи зловживань з боку українських військових", - сказав Кірбі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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