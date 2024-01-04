Франція про вибухи в Бєлгороді: Росія – агресор, Україна має право на самооборону

Міністерство закордонних справ Франції прокоментувало обстріл російського міста Бєлгород 30 грудня, який, як заявила Москва, здійснила Україна з використанням "касетних снарядів" і за "кураторства" США й Великої Британії.

Таке представник французького МЗС коментував на брифінгу в середу, 3 січня, повідомляє "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Франції нагадало авторові питання, що Росія - держава-агресор, "яка проводить стратегію терору, навмисно завдаючи ударів по важливих об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право"

Там додали, що Україна - держава-жертва агресії, яка діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України", - підкреслили в МЗС Франції.

Після серії вибухів у Бєлгороді 30 грудня російська сторона повідомила про 25 загиблих і понад сотню постраждалих.

Співрозмовник "Української правди" у спецслужбах повідомив, що українські сили оборони працювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через "непрофесійні дії ППО" та "сплановані провокації" уламки впали у центрі міста.