Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Франція про вибухи в Бєлгороді: Росія – агресор, Україна має право на самооборону

 

Міністерство закордонних справ Франції прокоментувало обстріл російського міста Бєлгород 30 грудня, який, як заявила Москва, здійснила Україна з використанням "касетних снарядів" і за "кураторства" США й Великої Британії.

Таке представник французького МЗС коментував на брифінгу в середу, 3 січня, повідомляє "Європейська правда".

Зовнішньополітичне відомство Франції нагадало авторові питання, що Росія - держава-агресор, "яка проводить стратегію терору, навмисно завдаючи ударів по важливих об'єктах цивільної інфраструктури, порушуючи міжнародне гуманітарне право"

Там додали, що Україна - держава-жертва агресії, яка діє в порядку самооборони відповідно до статті 51 Статуту ООН.

"Росія має можливість покласти край цьому конфлікту і людській трагедії, що його супроводжує, за яку вона несе повну відповідальність. Для цього вона повинна вивести всі свої війська з міжнародно визнаної території України", - підкреслили в МЗС Франції.

Після серії вибухів у Бєлгороді 30 грудня російська сторона повідомила про 25 загиблих і понад сотню постраждалих.

Співрозмовник "Української правди" у спецслужбах повідомив, що українські сили оборони працювали по російських воєнних об'єктах Бєлгородської області, проте через "непрофесійні дії ППО" та "сплановані провокації" уламки впали у центрі міста.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1159
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 41,6073
  0,1136
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1885  0,04 0,11 38,9919  0,13 0,33
EUR 41,9635  0,12 0,28 42,9365  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,11 0,29 38,1750  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес