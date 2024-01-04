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АНАЛІТИКА

Порошенко розказав американцям про наслідки ракетних ударів і закликав Конгрес пришвидшити допомогу Україні

 

Петро Порошенко в ефірі американського телеканалу MSNBC закликав Конгрес США прискорити рішення про фінансову та військову допомогу Україні. П'ятий Президент розповів американським глядачам про жахливі наслідки ракетних обстрілів протягом останніх днів.

«Поки весь світ святкує Різдво та Новий рік, ми, українці, проводимо їх в укриттях. Це - катастрофа, тому що тільки в Києві ми маємо 31 жертву серед мирних жителів. Разом, якщо брати крилаті ракети, балістичні ракети, безпілотники «Шахед», то з 29 грудня було 500 обстрілів по всій Україні», - зазначив Порошенко.


«Це повинно стати тривожним дзвінком для всіх західних країн, що нам потрібно діяти рішуче. Ми повинні скликати Раду Безпеки, ми повинні скликати Раду закордонних справ Європейського Союзу, нам потрібно скликати Раду НАТО. Ми повинні продемонструвати росії, що ми ніколи не приймаємо подібних речей і у нас є сценарій, як відповісти на цю катастрофічну атаку», - переконаний Порошенко.

«Але в той же час Україна здивувала світ здатністю нашої протиповітряної оборони, вразивши знамениті російські «Кинджали», і я хочу скористатися цією нагодою, щоб подякувати вам. Дякую за ракети «Patriot», які ви доставили в Україну. Подяка за IRIS-T, який постачає Європа та НАТО. Подяка за Гепарди. Ви рятуєте життя українців. Ви руйнуєте російську здатність атакувати Вільний світ і демократію», - сказав п'ятий Президент. Він наголосив, що Україна бореться не тільки за себе, а й за демократію та свободу у всьому світі.

«Нам потрібно зупинити росію. Коли путін послав російських солдатів, сотні тисяч росіян вже залишились в Україні назавжди. Офіційні дані нашого Генштабу - понад 360 тисяч російських військових були ліквідовані з 24 лютого 2024 року. У нас достатньо зброї, щоб зупинити путіна, але точно не вистачає зброї, щоб викинути путіна з України. Для цього нам потрібна більш сучасна зброя, і я хочу скористатися цією можливістю, щоб закликати Конгрес якомога швидше прийняти рішення щодо військової допомоги, фінансової допомоги Україні. Це питання виживання нашої нації. Це не дозволить путіну робити українців та Україну заручниками таких речей. Нехай американські конгресмени і американський народ не використовують Україну як заручників для своїх внутрішньополітичних тем. Ми боремося за весь Вільний світ, будь ласка, допоможіть нам виконати нашу роботу», - закликав Петро Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
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