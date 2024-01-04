Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Рада Україна-НАТО проведе термінову зустріч через атаки РФ

 

Організація північноатлантичного договору (НАТО) підтримала запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО трохи більше ніж за місяць після першого зібрання цього органу, повідомив у середу, 3 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Причиною скликання такої зустрічі стали останні масовані повітряні атаки Росії на Україну. "Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", - зазначив Кулеба у дописі в соцмережі X.

Союзники обіцяють Україні посилити спроможності ППО

Після останніх ударів РФ України висловили підтримку низка союзників. Зокрема, Великобританія анонсувала надання нової партії військової допомоги, до якої увійдуть сотні ракет для систем протиповітряної оборони (ППО). У Німеччині політики активізували заклики до уряду почати постачання Києву крилатих ракет Taurus.

У Литві, Латвії, Естонії і низці інших країн наголосили на необхідності надати Україні більше систем ППО та інших озброєнь. Підтримку і обіцянку подальшої допомоги висловлювали й інші країни Європейського Союзу, керівництво ЄС, а також представники США.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,1159
  0,0320
 0,08
EUR
 1
 41,6073
  0,1136
 0,27

Курс обміну валют на вчора, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1885  0,04 0,11 38,9919  0,13 0,33
EUR 41,9635  0,12 0,28 42,9365  0,32 0,73

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,1350  0,11 0,29 38,1750  0,09 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес