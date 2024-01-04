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Рада Україна-НАТО проведе термінову зустріч через атаки РФ
23:05 03.01.2024 |
Організація північноатлантичного договору (НАТО) підтримала запит України на проведення надзвичайного засідання Ради Україна-НАТО трохи більше ніж за місяць після першого зібрання цього органу, повідомив у середу, 3 січня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
Причиною скликання такої зустрічі стали останні масовані повітряні атаки Росії на Україну. "Однією з ключових тем стане посилення протиповітряної оборони України. Важливий сигнал євроатлантичної єдності на тлі ескалації російського терору", - зазначив Кулеба у дописі в соцмережі X.
Союзники обіцяють Україні посилити спроможності ППО
Після останніх ударів РФ України висловили підтримку низка союзників. Зокрема, Великобританія анонсувала надання нової партії військової допомоги, до якої увійдуть сотні ракет для систем протиповітряної оборони (ППО). У Німеччині політики активізували заклики до уряду почати постачання Києву крилатих ракет Taurus.
У Литві, Латвії, Естонії і низці інших країн наголосили на необхідності надати Україні більше систем ППО та інших озброєнь. Підтримку і обіцянку подальшої допомоги висловлювали й інші країни Європейського Союзу, керівництво ЄС, а також представники США.
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