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АНАЛІТИКА

Уряд Німеччини все ще не готовий надати Україні ракети Taurus

 

В уряді Німеччини продовжують відмовлятися від постачання далекобійних ракет Taurus Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, якого цитує Tagesschau.

Він засудив нещодавні масовані ракетні удари РФ по Україні, але сказав, що у питанні надання далекобійних ракет "немає жодного нового статусу".

Водночас Гебештрайт наголосив, що Німеччина рішуче засуджує дії Росії.

"Масовані атаки на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином і є абсолютно огидними", - сказав представник німецького уряду.

Після масованих ракетних ударів РФ по Україні голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн закликала дати Україні ракети Taurus.

Депутатка вказала, що наразі Україна гостро потребує "боєприпаси для артилерії, Taurus і запчастини для великої техніки, яку ми постачаємо".

У листопаді глава німецького Міноборони Борис Пісторіус заявляв, що ракети Taurus навряд чи кардинально вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні.
 

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