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АНАЛІТИКА

Міненерго доручило енергокомпаніям перевірити правомірність бронювання працівників

13:53 03.01.2024 |

Політика

 

Міністерство енергетики видало доручення про необхідність проведення перевірок надання броні (тимчасової відстрочки від мобілізації) працівникам енергетичних компаній.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Зазначається, що причиною такого рішення став виявлений факт зловживання своїми службовими повноваженнями колишнім радником міністра енергетики.

Як виявило керівництво АТ "Українські розподільні мережі", щоб уникнути служби у ЗСУ, зазначену особу у квітні минулого року було прийнято до ПАТ "Черкасиобленерго" на посаду заступника начальника центральної служби приладів обліку та метрології.

Після цього, діючи спільно з посадовими особами "Черкасиобленерго", цей працівник ініціював видання наказу про запровадження дистанційної роботи.

"У результаті з квітня по грудень працівник не виконував своїх обов'язків, хоча отримував заробітну платню, а також отримав тимчасову відстрочку від мобілізації, яка надається працівникам критично важливих для функціонування держави компаній та підприємств", - пояснили в Міненерго.

Після виявлення цього факту "Українські розподільні мережі" спрямували відповідне звернення до прокуратури.

У міністерстві наголосили, що для запобігання маніпуляціям, зловживанням та для об'єктивної перевірки фактів видачі бронювань Міненерго спрямувало відповідне доручення усім енергетичним компаніям країни.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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