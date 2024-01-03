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АНАЛІТИКА

ООН закликає Росію та Україну до «негайних кроків щодо деескалації» війни

 

Верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк закликав Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації" війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Організації Об'єднаних Націй (ООН) з прав людини.

За словами Тюрка, в Україні та Росії спостерігається "тривожна ескалація бойових дій".

"Десятки мирних жителів убиті в Україні та Росії. Міжнародне гуманітарне право забороняє невиборчі напади та напади на цивільні об'єкти", - наголосив верховний комісар ООН.

Він закликав Росію та Україну до "негайних кроків щодо деескалації, забезпечення захисту цивільного населення та поваги міжнародного права".

Інші заяви верховного комісара ООН

Нагадаємо, верховний комісар ООН з прав людини Волкер Тюрк засудив смертоносну хвилю російських ударів по Україні 29 грудня 2023 року й закликав Москву "негайно" припинити атаки.

Він зауважив, що міжнародне гуманітарне право чітко забороняє атаки, навмисно спрямовані на цивільні об'єкти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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