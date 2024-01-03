САП передала до суду другий епізод справи Роттердам+

Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою передали до суду другий епізод справи Роттердам+. Судитимуть 14 осіб, зокрема двох колишніх голів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, повідомила пресслужба САП.

Цей епізод стосується застосування формули Роттердам+ у 2018-2019 роках. Слідство вважає, що через неї споживачі електроенергії переплатили понад 20 млрд грн.

Обвинувачені у справі:

→ колишні голови НКРЕКП Дмитро Вовк і Оксана Кривенко;

→ шестеро колишніх та двоє чинних членів НКРЕКП;

→️ чинний та один колишній працівники комісії;

→ двоє чинних посадовців групи приватних теплогенеруючих компаній.

Матеріали щодо ще одного колишнього члена НКРЕКП виділені в окреме провадження.

За версією слідства, у формулу Роттердам+, яка була затверджена у 2016 році задля розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі.

Сторона обвинувачення буде доводити, що формулу ухвалили на прохання приватних енергокомпаній, які отримали від цього надприбутки, тоді як споживачі електроенергії постраждали через зростання тарифів.

Дії шістьох осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), інших - за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.

Формула була скасована 1 липня 2020 року у зв'язку із переходом України на новий ринок електроенергії.