Фінансові новини
- |
- 03.01.24
- |
- 05:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
САП передала до суду другий епізод справи Роттердам+
19:25 02.01.2024 |
Національне антикорупційне бюро разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою передали до суду другий епізод справи Роттердам+. Судитимуть 14 осіб, зокрема двох колишніх голів Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, повідомила пресслужба САП.
Цей епізод стосується застосування формули Роттердам+ у 2018-2019 роках. Слідство вважає, що через неї споживачі електроенергії переплатили понад 20 млрд грн.
Обвинувачені у справі:
→ колишні голови НКРЕКП Дмитро Вовк і Оксана Кривенко;
→ шестеро колишніх та двоє чинних членів НКРЕКП;
→️ чинний та один колишній працівники комісії;
→ двоє чинних посадовців групи приватних теплогенеруючих компаній.
Матеріали щодо ще одного колишнього члена НКРЕКП виділені в окреме провадження.
За версією слідства, у формулу Роттердам+, яка була затверджена у 2016 році задля розрахунку гуртової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту в Роттердамі.
Сторона обвинувачення буде доводити, що формулу ухвалили на прохання приватних енергокомпаній, які отримали від цього надприбутки, тоді як споживачі електроенергії постраждали через зростання тарифів.
Дії шістьох осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем), інших - за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу.
Формула була скасована 1 липня 2020 року у зв'язку із переходом України на новий ринок електроенергії.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України
ТОП-НОВИНИ
|Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 «Кинджалами» - Залужний
|Норвегія дозволила своїм компаніям продавати зброю Україні
|Офіс президента пропонує спростити бронювання від мобілізації для чоловіків з високими зарплатами, – ЗМІ
|З 1 січня зросли податки для ФОПів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|САП передала до суду другий епізод справи Роттердам+
|У Туреччині вирішили не пропускати тральщики, які Британія передала для України
|Українські сили знищили 72 повітряні цілі, включно з 10 «Кинджалами» - Залужний
|НАЗК назвало умови виключення Райффайзен Банку з переліку міжнародних спонсорів війни
|В Європі намагаються допомогти Україні на випадок перемоги Трампа у США, - The Times
|Рустем Умєров: Перші сто днів у Міноборони. Фундамент для майбутньої перемоги
Бізнес
|Спадкоємиця імперії L'Oreal стала першою жінкою зі статком понад $100 млрд
|Xiaomi заявила, що її SU7 EV технологічніший за Tesla і перевершує Porsche
|У чергах на кордонах України - понад 5600 вантажівок
|У США тимчасово скасували заборону на продаж низки моделей Apple Watch
|The New York Times подала до суду на OpenAI та Microsoft через використання матеріалів видання для навчання ШІ
|Експерт попереджає про небезпеку ділитися секретами з чат-ботами на кшталт ChatGPT
|Як ChatGPT: штучний інтелект Microsoft Copilot став доступним у Android-застосунку