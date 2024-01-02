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Артур Еш
В Європі намагаються допомогти Україні на випадок перемоги Трампа у США, - The Times
08:37 02.01.2024 |
Велика Британія та інші європейські країни розробляють стратегію допомоги України на випадок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатах і втрати підтримки з боку Вашингтона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
За словами джерела видання, в Європі активно намагаються збільшити виробництво зброї для допомоги Україні та стримування Росії принаймні впродовж року, незалежно від підтримки США. Окремі члени британського уряду переконані, що для перемоги України над Росією потрібен час і Європа має бути готова допомогти Києву озброєннями у разі перемоги на президентських виборах Дональда Трампа і втрати підтримки США.
Розтягнути армію і змусити Путіна здатися
Співрозмовник видання зазначив, що Володимир Путін робить ставку на Трампа, "однак Європа прокручує шестерні, щоб зробити це без США, якщо Трамп спробує висмикнути вилку з розетки".
"Чи може континентальна Європа дозволити собі відступити лише тому, що Трамп сказав, що більше не буде допомоги від США? Гадаю, більшість розуміє, що Путіну не можна дозволити перемогти, адже наслідки для європейської безпеки будуть серйозними", - додав високопосадовець з британського уряду.
За його словами, один зі способів перемоги - "розтягнути" армію РФ настільки тонко, щоб російський диктатор був змушений здатися. Адже яким би не був больовий поріг російського диктатора, він не може продовжувати війну нескінченно довго.
"Навряд чи у 2024 році буде великий прорив. Це час для того, щоб розтягнути Путіна на 2025 рік і далі - фактично викрити його блеф та перевірити його рішучість", - стверджує джерело видання.
Україна має втримати територію
Як зазначає The Times, на думку деяких західних посадовців, Україна може продовжувати втримувати свою територію без підтримки США. Вони переконані, що у довгостроковій перспективі набагато легше утримувати Україну, обороняючись і захищаючи здобутки, яких вона досягла, ніж переходити у наступ.
Керівники британської військової розвідки вважають, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією у 2024 році, оскільки Київ не має ані живої сили, ані зброї для великого прориву на полі бою.
Водночас, зазначає видання, російські військові також не мають сил, щоб розпочати масштабний контрнаступ, здатний прорвати українську оборону.
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