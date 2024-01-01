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Чоловікам для виїзду за кордон варто мати документи з ТЦК. Роз'яснення прикордонників
В останні дні у мережі стали з'являтися повідомлення та скарги про те, що чоловіків, які раніше безперешкодно перетинали кордон - наприклад, багатодітних чи чоловіків з інвалідністю - перестали пропускати на кордоні, якщо в них не було документів від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК, колишні військкомати).
Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко пояснив ВВС Україна, що загалом правила перетину кордону чоловіками від 18 до 60 років не змінилися.
Категорії, на які не розповсюджується заборона на виїзд з країни, лишилися тими самими, але до документів можуть ставитися більш прискіпливо.
"Є правила перетину кордону, вони незмінні, - пояснює він. - Але зважаючи, що почастішало використання підробок, то йдеться про посилення контролю".
Тому прикордонник, за його словами, на свій розсуд має право вимагати на додачу до звичайного пакета документів військово-облікові документи з ТЦК, які підтверджують, що людина справді має відстрочку від мобілізації або є звільненою від призову.
"Це може бути витяг з протоколу ТЦК про прийняте рішення про відстрочку або запис про відстрочку у військово-облікових документах", - каже Демченко.
Загалом Україна посилює контроль за військовим обліком. Це показує також новий законопроєкт про мобілізацію, який невдовзі розглядатиме Верховна Рада.
Якщо його ухвалять, він передбачає, що всі чоловіки від 18 до 60 років матимуть 30 днів, щоб звернутися до ТЦК, уточнити свої дані, місце проживання тощо.
Як пропонується, вони також повинні будуть завжди мати при собі військово-облікові документи, і показувати їх на вимогу працівників ТЦК чи поліціянтів у будь-якому громадському місці.
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