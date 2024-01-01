Українська кіберармія зупинила роботу платіжних терміналів Евотор в РФ

Найбільший в РФ виробник онлайн-кас Евотор не працює із суботи, 30 грудня, завдяки роботі українських кіберфахівців, повідомляється в телеграм-каналі Міністерства цифрової трансформації України.

"Новорічний кіберподарунок росіянам: ІТ-Армія зупинила роботу платіжних терміналів. Тому спроба росіян безготівково розрахуватися за новорічні подарунки обертається поразкою", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінцифри, росіяни не можуть платити карткою на касах магазинів, кафе, перукарень та будь-яких інших бізнесів, які користуються платіжними терміналами, що може завдати серйозної шкоди економіці держави-агресора.

Раніше повідомлялося, що IT-армія України паралізувала роботу однієї з найбільших ERP-систем у Росії - 1С-Рарус, серед користувачів якої такі технологічні гіганти та спонсори війни, як "Татнєфть" і ВТБ.