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Залужний: Позаштатні помічники не мали повноважень коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача ЗС України
21:36 29.12.2023 |
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що з 28 грудня 2023 року в нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.
28 грудня засновниця фонду "Захист Майбутнього" Алла Мартинюк в ефірі одного з Youtube-каналів зробила неоднозначні заяви щодо мобілізації. Канал представив її як "помічника-консультанта головнокомандувача ЗСУ".
У зв'язку з цим Залужний написав у своєму телеграм-каналі: "Для запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу наголосити: Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою".
Залужний поінформував: "Від 28 грудня 2023 року в мене немає помічників-консультантів на громадських засадах".
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