Залужний: Позаштатні помічники не мали повноважень коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що з 28 грудня 2023 року в нього немає помічників-консультантів на громадських засадах.

28 грудня засновниця фонду "Захист Майбутнього" Алла Мартинюк в ефірі одного з Youtube-каналів зробила неоднозначні заяви щодо мобілізації. Канал представив її як "помічника-консультанта головнокомандувача ЗСУ".

У зв'язку з цим Залужний написав у своєму телеграм-каналі: "Для запобігання маніпуляціям у мас-медіа хочу наголосити: Позаштатні помічники не мали повноважень публічно коментувати будь-які питання від імені головнокомандувача Збройних Сил України, а сказане ними є виключно їхньою власною думкою".

Залужний поінформував: "Від 28 грудня 2023 року в мене немає помічників-консультантів на громадських засадах".