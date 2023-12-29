Порошенко про мобілізацію: владі, армії та суспільству треба об'єднатися і показати, що ми здатні вирішувати проблеми

Петро Порошенко в підсумковому інтервʼю Світлані Орловській на телеканалі "Прямий" сказав, що питання мобілізації потребує обʼєднання суспільства, влади і армії. Він зауважив, що урядовий законопроєкт суперечить законам України і вже призвів до збурення людей.

"І я як Петро Порошенко, як лідер "Європейської Солідарності", і наша політична сила вісім разів одноголосно голосує з 24 лютого за мобілізацію і за продовження воєнного стану. Це - відповідальна позиція по відношенню до обороноздатності держави", - нагадав пʼятий президент.

"Друга позиція. Не знаєш, як діяти, - дій по закону. 106 стаття Конституції України чітко наголошує, що саме президент визначає, оголошує часткову або повну мобілізацію. Ніхто інший. Президент не має права, не може делегувати ці повноваження будь-кому. Навіть напівадекватній або неадекватній членкині комітету, яка на сьогоднішній день руйнує і єдність, і обороноздатність. Дискредитує саме це поняття", - говорить Порошенко.





"В Україні існує Закон про мобілізацію. І там також зазначено в статті 4, статті 11, що саме президент визначає форму, способи і інші складові мобілізації. Не уряд, не народні депутати. Чому? Це природньо, бо президент має набагато більший обсяг інформації, на базі якої він приймає рішення щодо обставин, які супроводжують мобілізацію", - зазначає Петро Порошенко.



"Залужний абсолютно правильно сказав - військові роблять свою справу. Вони воюють. Вони не мають визначати права, свободи громадян. Не мають визначати терміни, ресурси. Вони воюють тим, що їм дала держава і партнери. Чим їх озброїв народ України. І в цих умовах безумовно є категорично неприйнятним, коли багато місяців, ще раз підкреслюю - напівадекватна, повністю дискредитована членкиня комітету, яку стовідсотково треба виключити з комітету, бо вона створює загрози національної безпеки, тисне на уряд, і уряд вносить законопроєкт, який одразу ж збурює суспільство", - констатує Порошенко.

"Я маю право так казати, тому що в 2014-15 роках я брав на себе відповідальність і оголошував хвилі мобілізації. Тоді, коли ситуація була надважка. В 14 році - на початку 15 року. Потім я прийняв рішення, що ми сьому хвилю мобілізації не оголошуємо. Незважаючи на те, що був величезний тиск військових. Як це ви не оголошуєте, коли сьома хвиля? Ні, я не бачу для цього жодної підстави. Навпаки, ми маємо використовувати замість батога пряник. Створюючи мотивацію для людей поглиблювати свій фах і більш якісно використовувати людські вміння. Потім в 2015 році я наголосив, що ми починаємо демобілізацію. І в 2016 році мені доповіли, що в складі Збройних Сил України не залишилося жодного мобілізованого, ми перевели все на контрактну базу", - нагадав пʼятий президент.

"Чим же ми маємо зараз керуватися при визначенні, обговоренні параметрів мобілізації, яку має внести президент? Просто не треба у президента забирати повноваження. Не треба нікому ковдру тягнути на себе. Ми стовідсотково готові підтримати президента. І не дамо руйнувати обороноздатність безглуздими абсолютно, дискредитуючими Українську державу, дестабілізуючими українське суспільство, абсолютно неприйнятними ініціативами", - говорить Порошенко.

"Перше, з чого ми маємо виходити. Реалізація цієї програми має укріпити обороноздатність держави. Друге: реалізація цієї програми має базуватися на справедливості. І на Конституції та законах України. Третє. Навіть в умовах воєнного стану крім обороноздатності ми маємо виходити з принципової позиції по захисту конституційних прав і свобод громадян. Бо ми рухаємось в Європейський Союз", - наголосив Порошенко.

"Четверте. Ми маємо чітко розуміти наслідки для економіки. Тому що відповідно до діючих норм міжнародної економічної співпраці наші партнери фізично гроші можуть виділяти на будь-які цілі - на покриття дефіциту бюджету, на соціальні виплати, на пенсії, - крім фінансування Збройних Сил. Єдине джерело для фінансування Збройних Сил - є українська вітчизняна економіка. Знищіть економіку - і не буде джерел для фінансування Збройних Сил", - зауважує Порошенко.



"Всі ці принципи, критерії мають бути негайно забезпечені і реалізовані. Отже, Кабмін має відкликати дискредитований законопроєкт. Ми маємо утриматись від будь-яких різких рухів і кроків. В банківській системі, у нотаріусів, переоформлення власності, черги в консульських відділеннях України за кордоном - нічого цього робити не треба. Це безглуздя. І знаєте, ідеї, які, мені здається, просто списані з грудневого законопроєкту російського в державній думі. Бо саме звідти взяті ідеї блокування кредитних карток, блокування кредитів, блокування видачі паспортів, блокування роботи ЦНАПу, скасування кредитних рейтингів й інших речей", - наголошує Петро Порошенко.

"Якщо ви хочете застосовувати це - це право президента вносити зазначену законодавчу ініціативу. Але в кожному індивідуальному випадку має вирішувати суд. Є незалежна судова гілка влади, і будь-яка адміністративна відповідальність не може бути застосована через "трійку НКВС" зразка 1937 року. Ми стверджували з 2014-го і з 2022-го року, що ми перемагаємо тому, що в нас є свобода і демократія. І ми бʼємося за свою землю. А для росіян і треба ці батоги, бо вони не знають, чого вони сюди приперлись. Їм треба заградотряди із вагнерівців, розстріл відступаючих, зеки на фронті. І решта фокусів з паспортами, з кредитними картками, з квартирами. З усім", - нагадав Порошенко.

"Якщо ми виходимо з цих принципів, якщо враховуючи вже перші етапи суспільної реакції і обговорення, буде внесений перероблений законопроєкт... Бачте, як швидко вирішується. На пресконференції задали питання - а будуть жінки чи не будуть? Та ні, каже, звичайно, що не буде. Жінки мають бути виключно на добровільній основі, незалежно від того, який медичний або інший фах жінки мають. Так навіщо це вносили? Навіщо збурювали і збуджували суспільство?", - зауважує Порошенко.

"Нам треба дуже відповідально до цього підійти. Нам треба обʼєднатися - суспільству, владі і армії і продемонструвати, що ми здатні вирішувати проблеми", - резюмує Петро Порошенко.