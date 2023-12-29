Японія передала військовим України інженерні машини PC-065B

Міністерство оборони Японії передало Україні партію автотехніки для потреб Збройних Сил.

У посольстві Японії в Україні зазначили, що надання підтримки Японією продовжуватиметься наступного року.

«21 грудня декілька автомобілів від міністерства оборони Японії прибули до Сил оборони України», - розповіли у посольстві.

Українським силам оборони передали автомобілі Mitsubishi Type 73 Kogata.

Позашляховики Mitsubishi Type 73 2-го покоління розроблені на основі цивільної бази Mitsubishi Pajero 1996-го року. Наразі виробництво відбувається на двох заводах Mitsubishi у Гіфу та Аічі.

Автомобілі Mitsubishi Type 73 Kogata від Японії для України

Машина з 1996-го по 2014 рік використовувала 2.8-літровий турбований рядний 4-х циліндровий двигун 4M40 потужністю 125-кінських сил, починаючи з 2014-го року почав встановлюватись 2.4-літровий турбований рядний 4-х циліндровий двигун 4N15 тієї ж потужності у 125 к/с. Коробка передач - 4-ступенева, автоматична, привід - повний, максимальна швидкість - 125 км/год, вантажність - 440 кг.

На машину може бути встановлений кулемет Minimi, або ж 12,7-мм Browning. У складі сухопутних сил самооборони позашляховик використовується у ролі штабної машини для командирів та офіцерів.

Крім того, на іншій вантажівці можна побачити інженерний гусеничний самоскид виробництва компанії Morooka моделі PC-065B.

Ці машини використовуються інженерними підрозділами сухопутних сил самооборони для облаштування позицій, розчищування територій та транспортування різних вантажів. Додатково на ньому встановлений маніпулятор для підйому різних вантажів.

Автомобілі Mitsubishi Type 73 Kogata та інженерна машина PC-065B від Японії для України

Максимальна швидкість машини - 20 км/год, вантажність - 3 тонни. Завдяки використанню композитних позашляхових гусениць, самоскид може долати важке бездоріжжя.

Завдяки невеликим габаритам та масі у 5 тонн, може транспортуватись 3-тонними вантажівками Type 73.

Інженерний гусеничний самоскид виробництва компанії Morooka моделі PC-065B сил Японії

Нагадаємо, у травні міноборони Японії пообіцяло передати Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб Збройних Сил.