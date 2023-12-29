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Японія передала військовим України інженерні машини PC-065B
09:21 29.12.2023 |
Міністерство оборони Японії передало Україні партію автотехніки для потреб Збройних Сил.
У посольстві Японії в Україні зазначили, що надання підтримки Японією продовжуватиметься наступного року.
«21 грудня декілька автомобілів від міністерства оборони Японії прибули до Сил оборони України», - розповіли у посольстві.
Українським силам оборони передали автомобілі Mitsubishi Type 73 Kogata.
Позашляховики Mitsubishi Type 73 2-го покоління розроблені на основі цивільної бази Mitsubishi Pajero 1996-го року. Наразі виробництво відбувається на двох заводах Mitsubishi у Гіфу та Аічі.
Машина з 1996-го по 2014 рік використовувала 2.8-літровий турбований рядний 4-х циліндровий двигун 4M40 потужністю 125-кінських сил, починаючи з 2014-го року почав встановлюватись 2.4-літровий турбований рядний 4-х циліндровий двигун 4N15 тієї ж потужності у 125 к/с. Коробка передач - 4-ступенева, автоматична, привід - повний, максимальна швидкість - 125 км/год, вантажність - 440 кг.
На машину може бути встановлений кулемет Minimi, або ж 12,7-мм Browning. У складі сухопутних сил самооборони позашляховик використовується у ролі штабної машини для командирів та офіцерів.
Крім того, на іншій вантажівці можна побачити інженерний гусеничний самоскид виробництва компанії Morooka моделі PC-065B.
Ці машини використовуються інженерними підрозділами сухопутних сил самооборони для облаштування позицій, розчищування територій та транспортування різних вантажів. Додатково на ньому встановлений маніпулятор для підйому різних вантажів.
Максимальна швидкість машини - 20 км/год, вантажність - 3 тонни. Завдяки використанню композитних позашляхових гусениць, самоскид може долати важке бездоріжжя.
Завдяки невеликим габаритам та масі у 5 тонн, може транспортуватись 3-тонними вантажівками Type 73.
Нагадаємо, у травні міноборони Японії пообіцяло передати Україні 100 автомобілів і 30 000 готових харчових пайків для потреб Збройних Сил.
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