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В Україні розгорнуть систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core
09:13 29.12.2023 |
Українська бронетехніка отримає новітню систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core.
У компанії Vegvisir розповіли, що уклали свій перший договір на систему у співпраці з DefSecIntel.
Система використовуватиметься для підвищення ситуаційної обізнаності екіпажів транспортних засобів в Україні.
«Це перший крок у підтримці України, і найближчим часом ми зробимо ще більше», - розповіли у компанії.
Естонсько-хорватська компанія розробила нову систему ситуаційної обізнаності для екіпажів бронетехніки у 2022 році.
Vegvisir - це технологія, яка дозволяє користувачам спостерігати, орієнтуватися, приймати рішення та діяти швидше на полі бою та у критичних ситуаціях.
Простіше кажучи, за словами виробника, система дає можливість екіпажу бронетехніки «бачити крізь стіни».
Система застосовує камери, датчики та алгоритми обробки зображень для надання 360-градусного MR/VR-зображення членам екіпажу транспортного засобу з дисплеєм на військовому.
В результаті екіпаж усередині бронемашини, як і раніше, може бачити не лише своє безпосереднє оточення, а й ворожі позиції в режимі реального часу на відстані до 10 км, йдеться у заяві Defensphere.
Ключові особливості Vegvisir:
* Модульна конфігурація, яка дозволяє використовувати індивідуальні рішення для вирішення 95% потенційних завдань користувача;
* Чотири рівні резервних датчиків: система датчиків водія, система датчиків ближньої дії з можливістю огляду з висоти пташиного польоту, система датчиків середнього радіуса дії з повним інфрачервоним каналом та приціл командира дальньої дії;
* Міцні шоломні дисплеї з інтерфейсом VR чи варіантами екрана;
* 360-градусний підвіс командирського прицілу з чотирма точками огляду та дальністю до 10 км;
* Оптика для слабкого освітлення для нічного водіння;
* Мультиспектральне зондування.
Vegvisir розробляють відповідно до військових стандартів НАТО.
Також систему інтегрують з іншими платформами, які використовують на полі бою, включаючи безпілотні наземні транспортні засоби. Система вже має акредитацію відповідності STANAG НАТО.
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