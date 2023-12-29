Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні розгорнуть систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core

09:13 29.12.2023 |

Політика

В Україні розгорнуть систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core

 

Українська бронетехніка отримає новітню систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core.

У компанії Vegvisir розповіли, що уклали свій перший договір на систему у співпраці з DefSecIntel.

Система використовуватиметься для підвищення ситуаційної обізнаності екіпажів транспортних засобів в Україні.

В Україні розгорнуть систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core

 

«Це перший крок у підтримці України, і найближчим часом ми зробимо ще більше», - розповіли у компанії.

Естонсько-хорватська компанія розробила нову систему ситуаційної обізнаності для екіпажів бронетехніки у 2022 році.

Vegvisir - це технологія, яка дозволяє користувачам спостерігати, орієнтуватися, приймати рішення та діяти швидше на полі бою та у критичних ситуаціях.

Простіше кажучи, за словами виробника, система дає можливість екіпажу бронетехніки «бачити крізь стіни».


Система застосовує камери, датчики та алгоритми обробки зображень для надання 360-градусного MR/VR-зображення членам екіпажу транспортного засобу з дисплеєм на військовому.

В результаті екіпаж усередині бронемашини, як і раніше, може бачити не лише своє безпосереднє оточення, а й ворожі позиції в режимі реального часу на відстані до 10 км, йдеться у заяві Defensphere.

В Україні розгорнуть систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core

 

Ключові особливості Vegvisir:

* Модульна конфігурація, яка дозволяє використовувати індивідуальні рішення для вирішення 95% потенційних завдань користувача;

* Чотири рівні резервних датчиків: система датчиків водія, система датчиків ближньої дії з можливістю огляду з висоти пташиного польоту, система датчиків середнього радіуса дії з повним інфрачервоним каналом та приціл командира дальньої дії;

* Міцні шоломні дисплеї з інтерфейсом VR чи варіантами екрана;

* 360-градусний підвіс командирського прицілу з чотирма точками огляду та дальністю до 10 км;

* Оптика для слабкого освітлення для нічного водіння;

* Мультиспектральне зондування.

Vegvisir розробляють відповідно до військових стандартів НАТО.

Також систему інтегрують з іншими платформами, які використовують на полі бою, включаючи безпілотні наземні транспортні засоби. Система вже має акредитацію відповідності STANAG НАТО.
За матеріалами: Мілітарний
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,9824
  0,3630
 0,96
EUR
 1
 42,2079
  0,5745
 1,38

Курс обміну валют на сьогодні, 10:32
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0528  0,34 0,90 38,8217  0,48 1,25
EUR 41,9528  0,35 0,85 42,9967  0,52 1,22

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,9200  0,37 0,99 37,9500  0,35 0,93
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес