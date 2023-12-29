В Україні розгорнуть систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core

Українська бронетехніка отримає новітню систему ситуаційної обізнаності Vegvisir Core.

У компанії Vegvisir розповіли, що уклали свій перший договір на систему у співпраці з DefSecIntel.

Система використовуватиметься для підвищення ситуаційної обізнаності екіпажів транспортних засобів в Україні.

«Це перший крок у підтримці України, і найближчим часом ми зробимо ще більше», - розповіли у компанії.

Естонсько-хорватська компанія розробила нову систему ситуаційної обізнаності для екіпажів бронетехніки у 2022 році.

Vegvisir - це технологія, яка дозволяє користувачам спостерігати, орієнтуватися, приймати рішення та діяти швидше на полі бою та у критичних ситуаціях.

Простіше кажучи, за словами виробника, система дає можливість екіпажу бронетехніки «бачити крізь стіни».





Система застосовує камери, датчики та алгоритми обробки зображень для надання 360-градусного MR/VR-зображення членам екіпажу транспортного засобу з дисплеєм на військовому.

В результаті екіпаж усередині бронемашини, як і раніше, може бачити не лише своє безпосереднє оточення, а й ворожі позиції в режимі реального часу на відстані до 10 км, йдеться у заяві Defensphere.

Ключові особливості Vegvisir:

* Модульна конфігурація, яка дозволяє використовувати індивідуальні рішення для вирішення 95% потенційних завдань користувача;

* Чотири рівні резервних датчиків: система датчиків водія, система датчиків ближньої дії з можливістю огляду з висоти пташиного польоту, система датчиків середнього радіуса дії з повним інфрачервоним каналом та приціл командира дальньої дії;

* Міцні шоломні дисплеї з інтерфейсом VR чи варіантами екрана;

* 360-градусний підвіс командирського прицілу з чотирма точками огляду та дальністю до 10 км;

* Оптика для слабкого освітлення для нічного водіння;

* Мультиспектральне зондування.

Vegvisir розробляють відповідно до військових стандартів НАТО.

Також систему інтегрують з іншими платформами, які використовують на полі бою, включаючи безпілотні наземні транспортні засоби. Система вже має акредитацію відповідності STANAG НАТО.