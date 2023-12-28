FT: США запропонували G7 узгодити план конфіскації російських активів на $300 млрд

США запропонували робочим групам "Групи семи" (G7) вивчити шляхи конфіскації 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, оскільки союзники поспішають узгодити план до другої річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Financial Times.

Хоча жодних рішень не прийнято, а питання залишається предметом гарячих дискусій у європейських столицях, зазначається, що прискорення роботи над конфіскацією російських активів для України підкреслює її зростаючу важливість для Заходу.

Цю тему обговорювали цього місяця як міністри фінансів G7, так і їхні заступники, за словами людей, поінформованих про розмови, які стосувалися того, як розробити таку політику та оцінити пов'язані з нею ризики.

США, за підтримки Великої Британії, Японії та Канади, запропонували продовжити підготовчу роботу, щоб варіанти були готові до потенційної зустрічі лідерів G7 орієнтовно 24 лютого - через два роки після російського вторгнення.

Три робочі групи, запропоновані Вашингтоном, вивчатимуть юридичні питання, пов'язані з конфіскацією; методи застосування такої політики та пом'якшення ризиків; а також варіанти того, як найкраще спрямувати підтримку Україні.

Німеччина, Франція, Італія та ЄС висловили певні застереження, а також необхідність ретельно оцінити законність конфіскації активів Москви, перш ніж приймати рішення. Кілька європейських міністрів також наголосили на необхідності збереження високого рівня секретності цієї роботи.

У західних столицях розглядаються різні варіанти, починаючи від прямої конфіскації і витрачання активів російського центрального банку, до отримання доходів від заморожених активів або використання їх як застави для отримання кредитів.

ЄС поки що не вдається до арешту самих російських активів, натомість вивчає способи вилучення прибутків, отриманих фінансовими установами, такими як Euroclear, де зберігаються суверенні активи на суму 191 млрд євро.

Досі Вашингтон публічно не підтримував арешт російських активів. Але цього року США в приватному порядку розповсюдили в рамках G7 дискусійний документ, в якому припускають, що арешт заморожених активів Москви був би законним як "контрзахід, що спонукає Росію припинити агресію".

Але Європа, де знаходиться більшість активів, налаштована набагато обережніше, побоюючись можливих наслідків для фінансової стабільності, а також дій у відповідь з боку Росії.

Італія, яка перебирає на себе головування в G7 у 2024 році, є однією з тих, хто занепокоєний потенційною відплатою своїм компаніям, що працюють в Росії, чим Москва вже погрожувала. Росія також попередила, що припинить дипломатичні відносини зі США у відповідь на будь-яку конфіскацію активів.

ЄС, Велика Британія та Франція також підкреслили, що ці гроші не будуть легкодоступними і недостатніми для покриття потреб України у відновленні, і що арешт активів не повинен відбуватися за рахунок надання фінансової підтримки Києву у 2024 році.

За останні два роки G7 змогла кілька разів подолати розбіжності між своїми членами щодо економічних заходів проти Росії, в тому числі щодо початкового широкого пакету санкцій, а також щодо встановлення верхньої межі ціни на російську нафту.

Раніше повідомляли, що адміністрація президента США Джо Байдена активізувала зусилля з конфіскації близько 300 мільярдів доларів суверенних російських активів, заморожених на території західних країн.

Європейська комісія 12 грудня затвердила пропозицію законодавчого акта про використання для відновлення України доходів від заморожених російських активів, яку 14 грудня взяла до відома Європейська рада.