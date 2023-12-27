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АНАЛІТИКА

За балансом довіри-недовіри Віталій Кім трохи випереджає Володимира Зеленського

17:06 27.12.2023 |

Політика

 

Серед політиків, посадовців, громадських діячів, рівень довіри до яких оцінювався соціологами, найчастіше висловлювалася довіра до президента Володимира Зеленського (71%) та голови Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма (65%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова та фонду "Демократичні ініціативи".

Також висока довіра до міністра закордонних справ Дмитра Кулеби (56%), телеведучого Сергія Притули (55%), радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка (52%).

Частіше висловлювали довіру, ніж недовіру, до секретаря РНБО Олексія Данілова (відповідно 44% і 30%), голови СБУ Василя Малюка (відповідно 41% і 21%), міністра оборони Рустема Умєрова (відповідно 35% і 22%), міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка (відповідно 31% і 21%).

Більшість опитаних не довіряють екс-прем'єру Юлії Тимошенко (85%), колишньому раднику Офісу президента Олексію Арестовичу (82%), лідеру партії ОПЗЖ Юрію Бойку (81%), п'ятому президенту Петру Порошенку (74%), народним депутатам від "Слуги народу" Мар'яні Безуглій (58,5%) та Давиду Арахамії (57%), керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку (54%).

Частіше висловлювали недовіру, ніж довіру, до мера Києва Віталія Кличка (не довіряють йому 45%, довіряють 40%), прем'єр-міністра Дениса Шмигаля (відповідно 42% і 38%), голови Верховної ради Руслана Стефанчука (відповідно 41% і 28%), заступника керівника Офісу президента Олега Татарова (відповідно 34% і 10%), голови фінансового комітету Ради Данила Гетманцева (відповідно 33% і 20%), віце-прем'єра Ольги Стефанішиної (відповідно 23% і 17%), заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми (відповідно 21% і 10%).

За балансом довіри-недовіри Віталій Кім трохи випереджає Володимира Зеленського

 

За балансом довіри-недовіри Віталій Кім трохи випереджає Володимира Зеленського.

За балансом довіри-недовіри Віталій Кім трохи випереджає Володимира Зеленського

 

Опитування проведено фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 8 по 15 грудня 2023 року серед 2019 респондентів. Опитування проводилося на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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