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Євросоюз готує запасний план на €20 мільярдів для України на випадок вето Угорщини - FT
08:40 27.12.2023 |
Європейський Союз готує резервний механізм для надання Україні до €20 мільярдів, що дозволить обійти вето Угорщини.
Як передає Укрінформ, про це йдеться в матеріалі Financial Times.
Пошук альтернативних варіантів допомоги Києву на випадок, якщо розбіжності в блоку не вдасться вирішити, в ЄС розпочали одразу ж після того, як лідери країн-членів раніше цього місяця не змогли узгодити запропонований чотирирічний пакет для України на €50 мільярдів.
Наразі найбільш практичним способом обійти вето прем'єр-міністр Угорщини Віктора Орбана, якщо він його застосує на саміті 1 лютого, вважається модель фінансування за рахунок боргу.
Вона передбачатиме надання країнами Євросоюзу гарантій до бюджету ЄС на суму до €20 мільярдів, що дозволить Європейській Комісії запозичити на ринках капіталу в інтересах Києва до €20 мільярдів.
Деталі механізму ще обговорюються, а остаточна сума буде визначена відповідно до потреб України.
Подібна схема використовувалась у 2020 році під час пандемії COVID-19, коли Єврокомісія надала до €100 мільярдів фінансування країнам ЄС.
Такий варіант не вимагатиме гарантій та одностайної підтримки від усіх 27 держав-членів ЄС і дозволить обійти ймовірне вето Угорщини.
Для цього деяким країнам, зокрема Німеччині та Нідерландам, знадобиться згода парламенту для надання національних гарантій. Це може зайняти певний час, але в ЄС сподіваються, що необхідні процедури будуть завершені вчасно, щоб надати Україні допомогу до березня.
В Євросоюзі підкреслюють, що сьогодні не існує жодних технічних проблем для передачі Києву бюджетного фінансування, однак політично «все складніше».
Одним із недоліків схеми з національними бюджетними гарантіями є те, що вона обмежуватиметься позиками і не включатиме гранти Євросоюзу. Проте країни-члени можуть самостійно надавати Україні гранти на двосторонній основі.
Паралельно в ЄС розглядають і варіант із продовженням застосування цьогорічної структури фінансування, що дозволила ЄС передати Україні €18 мільярдів дешевих позик на період від кількох місяців до року. Щоб узгодити це потрібні голоси простої більшості країн.
Разом з тим у ЄС наголошують, що найкращим варіантом залишається схвалення чотирирічного пакета допомоги Україні, вперше запропонованого у червні, але заблокованого Угорщиною.
Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Конгрес США може ухвалити допомогу Україні в будь-який день після 9 січня, коли Палата представників повернеться до роботи після канікул.
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