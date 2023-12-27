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Військові та депутати мають визначитися щодо нових правил мобілізації - Зеленський
23:52 26.12.2023 |
Військові та депутати Ради мають визначитися щодо змісту нових правил мобілізації, вважає президент України Володимир Зеленський.
"Сьогодні почалася дискусія з приводу нових правил мобілізації. Є законодавча пропозиція - військове командування, Міністерство оборони, інші залучені органи подали її до Верховної Ради України. Буде правильним, щоб такі норми обговорювалися й ухвалювалися не кулуарно", - сказав президент у відеозверненні у вівторок.
"Так, щоб люди розуміли, яке бачення військового командування, які мотиви в тих чи інших правилах і умовах, що пропонують депутати і як вирішуються питання, які вже є в наших воїнів у Силах оборони. Закон - це те, що стосується всіх", - наголосив він.
За словами Зеленського, "буде правильно, щоб на базі комітету Верховної Ради України військові разом із депутатами визначилися з тим, як саме на законодавчому рівні має бути забезпечений наступний рік для наших Сил оборони. Чекаємо остаточного тексту закону".
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